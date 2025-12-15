Espana agencias

Sanidad consulta este lunes a los sindicatos si retira el estatuto marco como pide el PP

Madrid, 15 dic (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, consulta este lunes con los sindicatos del ámbito de negociación si retira el borrador del estatuto marco tal y como ha exigido el PP, después de casi tres años de reuniones en las que se han pactado mejoras para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La responsable de Sanidad decidió plantear esta consulta tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado viernes, en el que los consejeros del PP pidieron la retirada del texto que rechazan los representantes de la profesión médica y también organizaciones que representan al resto de trabajadores del SNS.

Mónica García enfatizó que hará todo lo posible para que llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero reconoció que el ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".

Los sindicatos médicos convocantes de las cuatro jornadas de huelga secundadas la semana pasada para reclamar un estatuto propio y la interlocución directa con la administración han celebrado "el enorme seguimiento como demostración de que la lucha contra el borrador del estatuto marco no se detiene".

Por su parte, el PP también ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama la comparecencia parlamentaria de la ministra "para que dé explicaciones sobre el caos provocado" y la retirada del estatuto marco para abordar una nueva propuesta que reúna un "consenso real" tanto de profesionales sanitarios como de las comunidades.

Está previsto que este lunes Sanidad traslade a las organizaciones del ámbito sanitario -CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde- la exigencia del PP de retirar el estatuto que se negocia, lo que implicaría seguir con el estatuto de 2003 y, con ello, renunciar a las mejoras que se han introducido, desde la reducción de guardias de 24 a 17 horas a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad.

Sanidad defiende que el estatuto propio de los médicos cabe dentro de un capítulo en el estatuto general y común, porque recuerda que los derechos y las condiciones laborales mejoradas se deben aplicar a todos los profesiones sin fragmentar el sistema. EFE

