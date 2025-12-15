Espana agencias

Murcia activa fase 1 del Plan de Inundaciones ante la ampliación de los avisos por lluvias

Murcia, 15 dic (EFE).- La dirección general de Emergencias de la Comunidad de Murcia ha activado en la madrugada de este lunes el plan Inunmur contra inundaciones, en su nivel 1, ante las intensas lluvias que afectan a la región en las últimas horas y la ampliación de los avisos meteorológicos.

De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología, la zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas está hasta las seis de la mañana en aviso rojo por precipitaciones de hasta 180 litros en doce horas, y de 30 litros en una hora, mientras que el resto del territorio está en nivel naranja, excepto la costa del Campo de Cartagena-Mar Menor, por hasta 100 litros de lluvia acumulada en doce horas.

Protección Civil ha informado de que la vía axial se encuentra cortada al tráfico, así como carretera RM-D4 a la altura de la Rambla de las Moreras.

También hay mucha dificultad para circular por las carreteras RM-23 y RM-2, debido a la gran cantidad de agua acumulada, en la zona de Alhama de Murcia, ya que sigue lloviendo.

Las fuertes lluvias que han afectado a la Región de Murcia en las últimas horas, en aviso rojo hasta las seis de la mañana de este lunes en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, han dejado registros de hasta 138 litros en 24 horas en el municipio de Totana, así como cortes en tres carreteras y problemas de circulación en otra decena.

Según los registros pluviométricos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), las mayores cantidades de agua se localizan en Totana, Mula (90 litros), Ricote (89), Alhama (85), Calasparra (84) y Cieza (77), mientras que en Murcia ciudad se han computado 32 litros.

La dirección general de Emergencias ha activado, en fase 1, el plan regional contra inundaciones Inunmur y recomienda a la población que se eviten los desplazamientos innecesarios y se atiendan las recomendaciones de tráfico. EFE

