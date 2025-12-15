Espana agencias

Kast dice que sus prioridades son seguridad, migración y economía: "Chile necesita orden"

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este domingo en un extenso discurso tras su contundente victoria en la segunda vuelta que sus prioridades van a ser "seguridad, inmigración y progreso económico" y aseguró que "Chile necesita orden en las calles y en el Estado". EFE

