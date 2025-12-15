Kast dice que sus prioridades son seguridad, migración y economía: "Chile necesita orden"

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este domingo en un extenso discurso tras su contundente victoria en la segunda vuelta que sus prioridades van a ser "seguridad, inmigración y progreso económico" y aseguró que "Chile necesita orden en las calles y en el Estado". EFE
(foto)(video)
Últimas Noticias
Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo mes consecutivo
Independiente, Liga de Quito, Barcelona y Católica jugarán la Copa Libertadores de 2026
La confianza empresarial en Japón mejoró en el cuarto trimestre tras elección de Takaichi
Rescatan a tres vecinos tras una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio (Madrid)
River Plate se proclama campeón de la Copa Messi tras derrotar al Atlético de Madrid
MÁS NOTICIAS