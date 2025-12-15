El Govern flexibiliza hoy las restricciones por la peste porcina en el segundo perímetro

Barcelona, 15 dic (EFECOM).- La Generalitat flexibiliza desde este lunes las restricciones en el segundo perímetro del foco de peste porcina africana, de 6 a 20 kilómetros alrededor de la zona de alto riesgo, donde se levantará la prohibición de acceso a la naturaleza, que sí se mantendrá dentro del radio de 6 kilómetros desde el epicentro situado en Cerdanyola (Barcelona).

En concreto, según anunció el pasado viernes el Govern, desde este lunes los vecinos ya podrán pasear o hacer deporte individualmente por las zonas de naturaleza del segundo perímetro, que hasta ahora estaba cerrado, y que incluye terrenos de unas setenta localidades, entre ellas Barcelona, Badalona o L'Hospitalet.

Sin embargo, en este segundo perímetro se mantendrá todavía la prohibición de realizar actividades organizadas.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, pidió el pasado viernes "prudencia" y "colaboración" a la ciudadanía y recordó asimismo que todas las restricciones siguen por ahora en vigor dentro del primer perímetro de 6 kilómetros, lo que afecta a una docena de localidades. EFECOM.