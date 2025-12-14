Espana agencias

Vox plantea en el Congreso disolver el movimiento Antifa, incluirlo en la lista terrorista europea y reprobar a Marlaska

Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que plantea la disolución de las organizaciones ligadas al movimiento de extrema izquierda 'Antifa', su inclusión en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea y, de paso, la reprobación del ministro del Interior por su gestión en materia de política de seguridad.

En concreto, la iniciativa, recogida por Europa Press, "condena enérgicamente la violencia ejercida" por el movimiento Antifa, que, según el texto, "socava el Estado de Derecho, el orden democrático y la seguridad de los españoles". Asimismo, insta al Gobierno a cesar en su "permanente conducta de blanqueamiento" de la violencia ejercida por asociaciones vinculadas a dicho movimiento en España.

La PNL, que será debatida ya en febrero con el nuevo periodo de sesiones del Congreso, también insta al Ejecutivo a interesar al Ministerio fiscal el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la disolución de las organizaciones ligadas a estas organizaciones antifascistas "por su fomento, promoción e incitación al odio y la violencia contra las personas, grupos y asociaciones, especialmente por razón de su ideología".

Del mismo modo, Vox insta al Gobierno a promover, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la inclusión de este movimiento de extrema izquierda y de sus asociaciones ligadas en el listado europeo de organizaciones terroristas.

Por último, la iniciativa llama a la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "por su nefasta gestión en materia de política de seguridad y su actitud irresponsable al no defender a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en relación con las agresiones sufridas por parte de las organizaciones mencionadas.

"ESCALADA DE VIOLENCIA"

En la exposición de motivos, Vox sostiene que España está siendo víctima de una "escalada de violencia política auspiciada por grupos de extrema izquierda" que, a su juicio, bajo la idea de combatir el "fascismo", utilizan la violencia contra sus rivales políticos.

La iniciativa enumera diversos incidentes ocurridos en distintos puntos del país en actos de Vox en Vallecas, Bilbao, Cataluña, Castellón, Vitoria y Sevilla, así como la agresión a un periodista en Pamplona el pasado 30 de octubre. Y también los incidentes ocurridos en Madrid el 14 de septiembre en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, con un balance de 22 policías nacionales heridos.

Vox añade que la situación adquiere "tintes preocupantes" cuando, según expone, es el propio Gobierno quien participa en un proceso de "blanqueamiento", citando como ejemplo el indulto a dos personas condenadas por el Tribunal Supremo por manifestarse contra un mitin de Vox y agredir a la policía en enero de 2019.

El partido de Abascal alude también a iniciativas parlamentarias registradas en instituciones de Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y el Parlamento Europeo para declarar a 'Antifa' como organización terrorista y a un decreto del Gobierno húngaro del mismo mes en el que se le incluyó en su lista nacional de organizaciones terroristas.

El texto recuerda que la Constitución prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar y que el Código Penal tipifica los delitos de terrorismo, la organización o grupo criminal y las asociaciones ilícitas.

