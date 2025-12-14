Espana agencias

Schaper frustra la remontada de Norris en el Alfred Dunhill y López-Chacarra tercero

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El sudafricano Jayden Schaper logró su primera victoria en el DP World Tour al conseguir el Alfred Dunhill Championship, disputado en Johannesburgo, tras superar en el desempate a su compatriota Shaun Norris, que había protagonizado una gran remontada en su intento de revalidar el título, en tanto que el español Eugenio López Chacarra, dominador desde el jueves, acabó tercero.

En un torneo acortado a 54 hoyos tras suspenderse por la lluvia la jornada del sábado, Schaper cerró su participación con una tarjeta de 67 golpes para igualar a 198 con Norris, que había firmado 62 para llegar a casa club con dos de ventaja.

El joven sudafricano, con tres birdies en los cinco últimos hoyos, logró forzar el desempate mientras Norris esperaba pacientemente en la casa club. Incluso tuvo su opción para ganar, pero no embocó. En el primero del enfrentamiento para romper la igualdad logró un 'eagle' para certificar su primer triunfo en el circuito y dejar sin la reválida de la corona en el Royal Club de Johannesburgo a su compatriota.

López Chacarra comenzó la jornada con un 'birdie', pero un 'doble bogey' en el hoyo 5 comenzó a complicarle su lucha por la victoria. Aunque volvió a bajar del par en el 10, otro fallo en el 11 y varias ocasiones perdidas le impidieron alcanzar el registro de Norris.

Un 'birdie' en el 18 le permitieron acabar la jornada al par y concluir con 199, a uno de Schaper y de Norris, en la tercera posición en solitario, por delante de los sudafricanos Oliver Bekker, Christiaan Burke y Louis Oosthuizen, que completaron el torneo con 201 golpes.

El español, de 25 años, es profesional desde 2022 y cuenta desde entonces con tres títulos, uno de ellos en el LIV de Bangkok de ese año, cuando el madrileño pertenecía al circuito financiado por el fondo soberano saudí.

Jorge Campillo fue el segundo español, vigésimo tercero con 205. Alejandro del Rey fue cuadragésimo con 207, Nacho y Manuel Elvira cuadragésimo sextos con 208, al igual que Ángel Ayora. EFE

EFE

