Maíllo (IU): hay que decidir si la ola autoritaria entra o se pega un castañazo

Badajoz, 14 dic (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, considera que se vive "un momento histórico" donde "se quiere hacer creer que la ola reaccionaria y autoritaria forma parte de una moda que no se puede combatir", pero será la ciudadanía quien "va a decidir si esta ola autoritaria entrará o se pegará un castañazo".

"Quieren hacer creer que esto es irreversible, que tienen que llegar, que es su hora.. pero va a ser que no", ha manifestado el coordinador federal de IU en un acto político de la candidatura de Unidas por Extremadura celebrado en la localidad pacense de Montijo ante las elecciones del 21 de diciembre.

Maíllo ha manifestado que "los mensajes de odio de la extrema derecha y de las redes quieren que la gente desconfíe unos de otros, y frente a ello la izquierda construye proyectos de esperanza y confianza".

Además, ha afirmado que "se debe castigar" la "soberbia" de la candidata popular a la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien "adelantó las elecciones al demostrar "una mínima conexión para lograr unos presupuestos".

Para el coordinador federal de IU, la comunidad autónoma "se juega" en estos comicios los servicios públicos en sanidad, educación o dependencia, como ha ocurrido, a su juicio, en otras regiones gobernadas por el PP como la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Frente a ello ha reivindicado la candidatura de Unidas por Extremadura que "ha roto el marco de resignación" en estas elecciones.

La cabeza de lista del espacio de confluencia, Irene de Miguel, ha expresado que "nos quieren tristes, desgarradas y solas, y aquí en Extremadura nos encuentran alegres, juntas y unidas".

En su intervención, ha lamentado además "este momento histórico donde hay que gastarse miles de millones de euros en armas y tanques, y dejar con ello de financiar la sanidad, la educación, los derechos sociales o la agricultura", un sector muy importante para Extremadura que se debe defender.

Pero "no es la agricultura de los terratenientes y fondos de inversión, sino la campesina, la familiar, la que mantiene los pueblos vivos", por lo que el campo "no debe sufrir ningún recorte de la Política Agraria Común (PAC)" pues, ha agregado, "de los tanques no se come".

De Miguel, que ha asistido este domingo al homenaje al artista Robe Iniesta en Plasencia, ha abogado también por acabar "la maldición" de que los talentos "se deban ir, triunfar fuera, para que aquí sean reconocidos", lo que es "una injusticia".

En otro momento de su discurso la candidata de Unidas por Extremadura ha pedido al líder de Vox, Santiago Abascal, que "haga los deberes" pues "ha expresado que lo primero que hará es quitar la Consejería de Igualdad", cuando esta consejería "fue lo primero que quitó María Guardiola".

A la candidata del PP ha reprochado que "habla ahora de los puteros, cuando lleva en sus listas a un señor que en el hemiciclo en la Asamblea dijo que el problema no era irse de putas sino pagarlo con dinero público... pues ni con dinero público ni sin dinero público, pues irse de putas está mal, ya que no se puede explotar a ninguna persona, a ninguna mujer".

En el acto, celebrado en el teatro municipal Sala Centinela de Montijo, han participado además la coordinadora autonómica de Izquierda Unida, Nerea Fernández, y el concejal de la formación en esta localidad Juan Schirinzi. EFE

jlr/csc

(foto)