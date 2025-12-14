Las lluvias se centran en la Safor y la Marina (Valencia) y no hay incidencias

València, 14 dic (EFE).- Las lluvias registradas en Valencia han caído sobre todo en las comarcas de la Safor y la Marina y no han causado incidencias hasta las 11:30 horas, pero pueden ir evolucionando hacia el litoral norte de la provincia.

El conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de la situación tras la reunión de coordinación con las agencias implicadas en la emergencia ante el episodio de lluvias y tormentas que se ha celebrado en el Centro de Coordinación de Emergencias, en el que ha participado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Los avisos por lluvias y tormentas, de nivel rojo en el litoral de Valencia a partir del mediodía, se mantienen, y la única variación que se ha producido es un aviso naranja en el litoral norte de Alicante.

Valderrama y Bernabé han pedido evitar los desplazamientos que no sean necesarios y que quienes regresan este domingo de segundas residencias adelanten en lo posible la vuelta, ante una previsible complicación del episodio durante la tarde de hoy.

Entre otras recomendaciones, el conseller ha recordado no cruzar vados inundables, aunque no llueva en la zona, pues las lluvias acumuladas en espacio de cuatro o doce horas pueden dar lugar a aumentos de volumen de agua en los cauces, y evitar las actividades al aire libre.

Ante cualquier emergencia, pide a la población que se ponga rápidamente en contacto con el 112 para movilizar todos los recursos que haga falta, y señala la importancia de la autoprotección y seguir atentos a la información de canales oficiales.

La delegada del Gobierno ha recomendado a quienes tienen que regresar a sus casas desde segundas residencias que lo hagan lo antes posible porque los desplazamientos por carretera pueden suponer un peligro, y ha recordado que este sábado se envió un Es-Alert para que la población "pudiera tener la información con el tiempo suficiente para poder programar y organizar sus vueltas".

Sobre la petición a la Liga de Fútbol para que se suspendan los partidos de esta tarde, Valderrama ha señalado que suponen desplazamientos y una de las recomendaciones es evitar los que no sean esenciales. EFE