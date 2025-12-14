La RFEF desestima el aplazamiento al entender que no concurren "causas de fuerza mayor"

Ceuta, 14 dic (EFE).- El Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF ha desestimado la solicitud de aplazamiento del partido Ceuta-Las Palmas, fijado para las 21.00 horas de este domingo en el estadio Alfonso Murube, hecha por el club grancanario al entender que no concurren "causas de fuerza mayor" para ello.

El juez, en una resolución a la que ha tenido acceso EFE, ha confirmado la celebración del encuentro en la fecha, hora y lugar inicialmente previstos en el calendario oficial, después de que la UD Las Palmas hubiera pedido este domingo por la tarde su aplazamiento "en la concurrencia de una supuesta causa de fuerza mayor".

La Unión Deportiva Las Palmas había alegado esas circunstancias "de fuerza mayor" derivadas de las dificultades que la borrasca Emilia, que ha afectado a distintas zonas de España y en particular al archipiélago canario, le estaba generando para su desplazamiento a la ciudad autónoma de Ceuta.

El Juez Único de Competiciones ha advertido de que, de acuerdo con la información que se le ha aportado, la expedición de la UD Las Palmas estaba próxima al lugar de disputa del encuentro, en referencia a la llegada del equipo grancanario a Ceuta sobre las 17.00 horas de este domingo en un vuelo charter que aterrizó en Tetuán (Marruecos).

El club insular había alegado que no iba a afrontar el partido en las mejores condiciones tras el accidentado desplazamiento, ya que el vuelo chárter que había contratado para llegar a Tetuán se tuvo que cancelar el sábado a causa del mal tiempo y salió con dos horas de retraso este domingo.

El Juez Único ha señalado que, tras examinar la documentación "no concurre" el concepto reglamentario de "fuerza mayor", al considerar que las incidencias en los desplazamientos forman parte del "riesgo organizativo" inherente a la competición.

En la resolución también se alude al principio de integridad de la competición, al entender el juez federativo que la suspensión de encuentros constituye una medida excepcional que debe interpretarse de forma restrictiva.

Por este motivo, ha acordado desestimar la petición del club grancanario y mantener el partido para las 21.00 horas en el estadio Alfonso Murube de Ceuta. EFE