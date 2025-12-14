Espana agencias

El PP denuncia que 13 ministros más Sánchez no irán al último control del año en el Senado

Madrid, 14 dic (EFE).- El PP ha denunciado que trece ministros más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirán a la última sesión de control de este año en el Senado, que se celebrará el martes, y ha advertido que estudia "acciones legales y jurídicas" para que el Ejecutivo acuda a la Cámara Alta a rendir cuentas.

Según ha señalado a través de un comunicado la portavoz popular en el Senado, Alicia García, esta "desbandada generalizada" de ministros demuestra que ante la "descomposición en directo" del Gobierno, los ministros "no dan la cara", refiriéndose al goteo de denuncias de acoso sexual y a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

Entre otros, "se escaparán del Senado los implicados en el Caso Salazar" y otros de acoso sexual, mencionando a la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero; la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aparte de los relacionados "con la corrupción y las últimas detenciones y registros de la Guardia Civil".

Alicia García ha calificado de "increíbles y peregrinas" las excusas para justificar estas ausencias, ya que -ha dicho- seis de los doce ministros ausentes han alegado que participan en una reunión con el patronato de la Fundación Carolina y el ministro de Justicia ha argumentado que tiene una reunión con la nueva fiscal general del Estado.

Más de la mitad del Ejecutivo, se ha quejado la portavoz, "se esconderá" del Senado el martes, igual que lo lleva haciendo Sánchez -ha subrayado- desde hace más de 21 meses "a pesar de estar obligado por ley". EFE

