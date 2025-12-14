El Gobierno se muestra "horrorizado" por el atentado contra la comunidad judía en Sidney

Madrid, 14 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado "horrorizado" por el ataque terrorista en Sidney (Australia) contra la comunidad judía, que ha causado doce muertos -de ellos uno de los agresores- y 29 heridos.
"El odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades", ha subrayado también Albares a través de la red social X.
Además, el ministro ha expresado su solidaridad con las víctimas y sus allegados, y con el pueblo y el Gobierno australiano.
El ataque se ha producido en una playa de Sídney, donde en un parque cercano la comunidad judía celebraba la festividad de Janucá.EFE
