Espana agencias

El Gobierno se muestra "horrorizado" por el atentado contra la comunidad judía en Sidney

Guardar

Madrid, 14 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado "horrorizado" por el ataque terrorista en Sidney (Australia) contra la comunidad judía, que ha causado doce muertos -de ellos uno de los agresores- y 29 heridos.

"El odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades", ha subrayado también Albares a través de la red social X.

Además, el ministro ha expresado su solidaridad con las víctimas y sus allegados, y con el pueblo y el Gobierno australiano.

El ataque se ha producido en una playa de Sídney, donde en un parque cercano la comunidad judía celebraba la festividad de Janucá.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

UBS alcanza su máximo en Bolsa desde 2008, tras rumores de un acuerdo sobre fondos propios

Infobae

El sector servicios de Brasil crece un 2,2 % en octubre en su decimonoveno aumento seguido

Infobae

CCOO fija como "irrenunciable" que el SMI llegue al 60 % de la media salarial en España

Infobae

Condenan a una empresa por rescindir el contrato a una mujer días antes de incorporarse

Infobae

Los ganadores del premio The Best de la FIFA se conocerán el 16 de diciembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué investiga la UCO en

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

ECONOMÍA

Quiénes son los nuevos multimillonarios

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Así es Paddy Pimblet, el

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”