Dani Miret: "El UCAM se llevó un partido igualado y muy rico en registros"

Murcia, 14 dic (EFE).- El entrenador del Joventut de Badalona, Dani Miret, reconoció el mérito del UCAM Murcia Club Baloncesto en el encuentro que este equipo ganó por 80-77 este domingo en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura y, en este sentido, remarcó que "se llevó un partido tan igualado como competitivo y muy rico en registros durante los 40 minutos".

El técnico verdinegro le dio la enhorabuena al UCAM CB por lo que fue capaz de hacer sobre el parqué en un duelo en el que estaba en juego ser tercero en la Liga Endesa, un puesto que ahora tienen los universitarios con un bagaje de ocho victorias y dos derrotas por el 7-3 que presenta la Penya.

"Nosotros empezamos bien el primer cuarto con un acierto inesperado por los dos triples de Ante y eso nos permitió ir con ventaja dentro de la igualdad que había. Luego el encuentro continuó muy disputado y en el tercer cuarto el +6 que teníamos a favor lo dinamitamos claramente y eso nos afectó en el marcador y no tanto en la capacidad de seguir haciendo un buen partido, concentrados y con dobles esfuerzos", explicó.

"Al final ejecutamos mal cuando teníamos la posibilidad de llevar al partido a la prórroga, lo cual hubiera tenido bastante sentido", añadió el joven técnico badalonés al hacer la valoración del encuentro.

"Hicimos un partido bastante completo e igualamos la personalidad con la que juega el UCAM, pero nos vamos con mal sabor de boca tras haber estado cerca y pudiendo haber hecho algo mejor las ejecuciones de equipo", apostilló el catalán. EFE

