Aemet C.Valenciana: Las tormentas esta tarde-noche y madrugada será lo más adverso

València, 14 dic (EFE).- El desarrollo de tormentas en tierra esta tarde-noche de domingo y la próxima madrugada puede dar lugar al momento de más adversidad del episodio en zonas de aviso del litoral de Valencia, según advierte Aemet.

Desde el mediodía se están registrando tormentas en el mar frente a la costa de la provincia de Valencia, con algún impacto que se ha producido en tierra en la zona del Camp de Morvedre, cerca de Quart de les Valls.

Las precipitaciones que penetran de mar a tierra, de sudeste a noroeste, son de intensidad moderada y localmente fuerte, y ha dejado de llover en el sur de la Safor, donde se han acumulado más de 100 l/m2 a la Font d'en Carròs, estación de la red de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), 70 en Oliva y más de 50 en Gandia y Miramar.

Desde las doce horas está activa la alerta roja por lluvias en el litoral de la provincia de Valencia, en principio hasta las 05:00 horas de mañana lunes. EFE