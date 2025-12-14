Espana agencias

80-77. El UCAM CB se queda con el tercer puesto al ganar un emocionante choque

Murcia, 14 dic (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto se quedó con la tercera posición de la Liga Endesa, ahora con ocho victorias en diez jornadas, al ganar por 80-77 al Joventut de Badalona, que se queda con un 7-3, tras un partido emocionante e intenso que vieron 7.216 espectadores en un Palacio de los Deportes casi lleno.

Los murcianos, liderados por Dylan Ennis, David DeJulius y Emanuel Cate y con Howard Sant-Roos siendo determinante al final, se impusieron a un rival combativo siempre y al que los 20 tantos de Ante Tomic y los 14 y 10 asistencias de Ricky Rubio no le bastaron.

El encuentro se disputó con las sensibles bajas de dos pívots como Devontae Cacok en los locales por problemas físicos y Simon Birgander en los visitantes por haber sido padre y arrancó con mucho brío.

El cuadro murciano empezó mejor (11-7 ya con un triple de Ennis y dos de DeJulius) pero reaccionó muy bien el catalán. Era un festival ofensivo y el marcador así lo reflejaba (13-14 en apenas cuatro minutos y también con dos triples de Ante Tomic con su 2,17).

Ricky Rubio empezó a ser claramente factor en el encuentro y, con seis puntos y cinco asistencias, impulsó a la Penya, que cerró el primer cuarto seis arriba y con la sensación de que el partido iba por donde querían los de Dani Miret (19-25).

En el segundo periodo hubo atasco ofensivo por parte de los dos bandos. La primera canasta del mismo tardó dos minutos en llegar y la logró Yannick Kraag para los verdinegros. Sito Alonso pidió tiempo muerto siendo consciente de la dificultad que tenía su equipo para atacar con fluidez y ese problema se mantuvo. Lo aprovechó el Joventut, pese a no estar tampoco demasiado clairividente, para lograr el 19-29 y el 21-31.

Ennis, con un 2+1 en una acción llena de determinación y luego dos tiros libres y una canasta más, enseñó el camino e inició la reacción de los suyos. Cate, con su actividad atrás -cinco rebotes y dos tapones en 11 minutos sobre la pista, se iría a los 11 y tres al final-, también ayudó una barbaridad. Con 28-31 y un parcial abierto de 7-0 fue Miret el que lo paró desde la banda. Kraag acabó con esa sequía badalonesa y Ricky y Tomic consolidaron otra vez el dominio visitante (32-38 al descanso).

El choque se reanudó como había empezado el segundo cuarto. Costaba mucho anotar hasta que Sander Raieste lo hizo. Le siguió Cate, decisivo en ambas zonas, y el tanteo se apretó (36-38) e iba a haber un cambio en el mando mucho tiempo después con Ennis en todo lo suyo (47-46 superado el ecuador del cuarto con el canadiense ya en 21 puntos anotados).

Un partido nuevo y emoción a raudales. El cuarto concluyó con el 57-54 después de un enceste postrero de Michael Forrest.

En los diez minutos finales, el Palacio más que un pabellón pareció una caldera hirviendo a muchos grados. Y el equipo de Sito lo propició: dos triples de Toni Nakic y Jonah Radebaugh dejaron el 63-54 a ocho minutos del final.

El parcial era de 12-0 cuando Miret llamó a sus jugadores al corrillo. Cameron Hunt, con un 2+1, y Michael Ruzic, con un triple y una canasta interior, quisieron rescatar al Joventut (66-62)

En una pelea tremenda DeJulius acercó el triunfo a los de casa con un triple que supuso el 71-64, pero había partido. A 46 segundos del bocizano el resultado pasó a ser de 74-73 tras un 2+1 de Hunt. Sant-Roos puso el 76-73 debajo del aro con 17 segundos por disputar. El cubano fue decisivo porque en la siguiente acción recuperó el balón y machacó al contraataque para casi sentenciar. La Penya siguió apretando, pero no le alcanzaría y el Palacio explotó.

Ficha técnica:

80. UCAM Murcia Club Baloncesto (19+13+27+23): DeJulius (11), Ennis (22), Raieste (2), Toni Nakic (5) y Cate (15) -cinco inicial-, Michael Forrest (3), Sant-Roos (9), Radebaugh (7), Falk (-), De la Torre (-), Diagne (6) y Hicks (-).

77. Joventut de Badalona (25+13+16+23): Ricky Rubio (14), Cameron Hunt (15), Kraag (4), Miguel Allen (-) y Tomic (20) -equipo inicial-, Drell (4), Hakanson (7), Vives (-), Ruzic (11) y Hanga (2).

Árbitros: Antonio Conde Ruiz, Jorge Martínez Fernández y Andrés Fernández Carretero. Eliminaron por cinco faltas al local Raieste (m.39) y al visitante Hakanson (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.216 espectadores. EFE

Ij/jpd

