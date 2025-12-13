Detenido por agredir y amenazar de muerte con un cuchillo a su compañera de piso en Palma

Palma, 13 dic (EFE).- La Policía Local de Palma detuvo el pasado 8 de diciembre a una mujer acusada de haber agredido y perseguido a su compañera de piso con un cuchillo mientras la amenazaba de muerte, a la que provocó varias contusiones y un corte en la mano.

En un comunicado este sábado, el cuerpo municipal ha detallado que, sobre las 12:20 horas, una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) se desplazó a un domicilio del barrio de Pere Garau tras recibir un aviso que les alertaba de que una mujer pedía auxilio.

A su llegada, los agentes encontraron a la víctima muy nerviosa, que les explicó que su compañera de piso la había agredido y perseguido con un cuchillo.

Según su relato, durante una discusión, la agresora la tiró al suelo, le propinó varios puñetazos en el rostro y patadas.

Al lograr huir, la persiguió con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con el que le causó un corte en un dedo de la mano derecha, mientras la amenazaba de muerte.

Dado que la presunta autora se encontraba encerrada en una habitación, posiblemente armada, la patrulla requirió el apoyo de la Unidad de Intervención Inmediata (UII).

Los agentes de la UII accedieron a la vivienda y localizaron a la mujer, que no opuso resistencia a la detención, y hallaron el cuchillo utilizado en la agresión en la habitación.

La víctima, que presentaba diversas contusiones y un corte en la mano, fue trasladada por una ambulancia al Hospital Son Llàtzer.

La detenida fue puesta a disposición judicial tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados. EFE