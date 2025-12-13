Espana agencias

Castilla y León reclamará al Gobierno los 14 millones que ha costado la huelga de médicos

Valladolid, 13 dic (EFE).- Castilla y León ha calculado que los cuatro días de huelga de médicos en la comunidad, en protesta por el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, ha supuesto un coste para el sistema sanitario autonómico de 14 millones, que reclamarán al Gobierno central.

En la clausura este sábado de la Junta Directiva del PP de Ávila, el presidente de la Junta y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado que en esos cuatro días de huelga se han suspendido en Castilla y León 1.200 intervenciones quirúrgicas, 18.000 consultas hospitalarias y 25.000 de atención primaria, entre otras.

"Y calculamos que el coste para el sistema sanitario es de 14 millones de euros. El único culpable es el Gobierno de Pedro Sánchez y se lo vamos a reclamar", ha anticipado.

Se estima que se han sumado al parón médico un 25 por ciento de los profesionales de la comunidad en cada una de las jornadas.EFE

