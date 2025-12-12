Viernes 12 de diciembre de 2025

FÚTBOL CASO NEGREIRA

Barcelona. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y los ex entrenadores del primer equipo azulgrana Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declaran como testigos en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dentro de la instrucción del caso Negreira, que investiga el pago de más de 7 millones de euros por parte del club a este entre 2001 y 2018 cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

San Sebastián. La decimosexta jornada de LaLiga EA Sports comienza este viernes a las 21.00 en el Reale Arena con el partido entre la Real Sociedad, decimocuarto en la tabla y que ha perdido sus dos últimos partidos (ante Villarreal y Alavés), y el Girona, en puestos de descenso y que en sus tres últimos compromisos ha sumado sólo dos puntos.

BALONCESTO EUROLIGA

Barcelona. El Barça, sexto clasificado, se enfrenta este viernes en el Palau Blaugrana al Olympiacos griego, séptimo, en la decimoquinta jornada de la Euroliga de baloncesto y en busca de su cuarta victoria consecutiva en el torneo continental.

BALONMANO (F) MUNDIAL 2025

Redacción Deportes. Las selecciones de Francia, defensora del título, y Noruega, cuatro veces campeones, se enfrenta respectivamente este viernes a las dos anfitrionas, Alemania y Países Bajos, en las semifinales del Mundial femenino de balonmano.

FÚTBOL ISRAEL PALESTINA

Belén. Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, al alegar que el recinto se ubica en terreno militar, lo que deja en el aire las esperanzas de 250 niños.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- Euroliga. 15ª jornada (FOTO): Barça-Olympiacos (20:30).

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la 10ª jornada Unicaja-San Pablo Burgos, Breogán-La Laguna Tenerife, Gran Canaria-Baskonia y MoraBanc Andorra-Granada.

- NBA. Charlotte Hornets-Chicago Bulls, Detroit Pistons-Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers-Indiana Pacers y Washington Wizards-Cleveland Cavaliers (01.00), Memphis Grizzlies-Utah Jazz (02.00), Dallas Mavericks-Brooklyn Nets (02.30) y Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves (04.00).

BALONMANO

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14). (FOTO). Semifinales, en Róterdam: Francia-Alemania (17.45) y Países Bajos-Noruega (20.45).

- Liga ASOBAL. 13ª jornada: REBI Cuenca-Fraikin Granollers (19.00) y Bidasoa Irún-Frigoríficos Morrazo (20.30).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Sankt Moritz (Suiza) (10.15).

FÚTBOL

- Barcelona. Declaración como testigos del presidente del Barcelona, Joan Laporta (presencialmente), y los ex entrenadores Luis Enrique Marínez y Ernesto Valverde (por teleconferencia) en el marco de la investigación del Caso Negreira (09.50. Ciutat de la Justicia. Gran Vía de les Corts Catalanes, 111). (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga EA Sports. 16ª jornada (FOTO): Real Sociedad-Girona (21.00).

. Previas de los partidos Atlético de Madrid-Valencia, Mallorca-Elche, Barcelona-Osasuna y Getafe-Espanyol.

. Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO) (VÍDEO)

. Atlético de Madrid. Rueda de prensa de Diego Simeone tras el entrenamiento de las 11.00 en Majadahonda. (FOTO) (VÍDEO)

- El sindicato FIFPRO publica un informe sobre las condiciones del fútbol femenino (09.00).

- Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. (FOTO) (VÍDEO)

- Un grupo de enfermos de Alzheimer visitan el museo del antiguo Club Deportivo Logroñés y las instalaciones del estadio municipal de Las Gaunas (10.30). (FOTO) (VÍDEO) (AUDIO)

- LaLiga Hypermotion. 18ª jornada: Cultural Leonesa-Huesca (20.30)

. Previas de los partidos Córdoba-Eibar, Sporting-Granada, Valladolid-Andorra, Racing Santander-Leganés y Zaragoza-Cádiz.

- Copa Intercontinental. Previa de la semifinal Pyramids (EGY)-Flamengo (BRA), que se juega el sábado en Rayán (Catar).

FÚTBOL SALA

- Primera División. 14ª jornada: Xota-Jaén (20.00).

GOLF

- DP World Tour. Campeonato Alfred Dunhill, en Johannesburgo (hasta 14).

HOCKEY PATINES

- Barcelona. Previa de la jornada 1 de la Liga de Campeones femenina, en la que el Manlleu recibe al Palau, el Esnexa Fraga al Benfica (POR), el Telecable al Vila-sana y el Cerdanyola visita al Trissino (ITA).

MOTOCICLISMO

- Cuarta prueba del Mundial de X-Trial, en Ponte di Legno (Italia) (y 13).

PÁDEL

- Finales de Premier Pádel en Barcelona (hasta 14).

SNOWBOARD

- Copa del Mundo de halfpipe, en Secret Garden (China). Final.

- Copa del Mundo de Snowboard Cross. Prueba en Cervinia (Italia) (y 13).

WATERPOLO

- Previa de la jornada 4 de la Liga de Campeones femenina, en la que el Sabadell recibe al Orizzonte (ITA), el Mataró recibe al Terrassa y el Sant Andreu visita al One Eger (HUN).

- Previa de la jornada 3 de la Eurocopa femenina, en la que el Catalunya recibe al Keruleti (HUN).

