Temas del día de EFE España del viernes 12 de diciembre de 2025

Madrid - La Guardia Civil sigue investigando la documentación intervenida en la operación dirigida por la Audiencia Nacional que ha supuesto la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

Madrid - Concluye una difícil semana para el PSOE que comenzó con el partido liderado por Pedro Sánchez forzado a dar explicaciones por el caso Salazar y que ha proseguido con un rosario de detenciones por supuestos casos de corrupción cuyo gran impacto reconoce el Gobierno.

Madrid - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparece ante los medios tras la crisis por las denuncias de acoso sexual y, por la tarde, el partido ha citado de nuevo a sus responsables de Igualdad, después de que una primera cita telemática no lograra aplacar los ánimos en el seno del partido.

Madrid - El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluye estimación de voto, se publica este viernes a partir de encuestas realizadas en la primera semana de diciembre coincidiendo con el estallido del caso Salazar, que ha sacudido las filas del PSOE y ha aportado a la oposición nueva munición contra el Gobierno

Catarroja (Valencia) - El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, vuelve a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana tras los mensajes de WhatsApp aportados por la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas, a la que le dijo "de confinar nada, por favor".

Barcelona - El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde están citados a declarar como testigos en el juzgado de Barcelona que instruye el caso Negreira, que investiga el pago de más de 7 millones de euros por parte del club a este entre 2001 y 2018 cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Madrid - La inflación se moderó una décima en noviembre, hasta el 3 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que los precios de los alimentos aumentaron cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por la subida de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según el cálculo definitivo publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibe el informe de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesionaI (SMI), que planteará una subida del 3,1 por ciento si sigue exento de tributación y del 4,7 por ciento si paga IRPF.

Madrid - La huelga de médicos termina este viernes tras cuatro días de movilizaciones y pulso con el Ministerio de Sanidad para protestar por la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, pero con las negociaciones aún abiertas.

Madrid - La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, repasa en una entrevista con EFE los principales retos del sistema universitario e insiste en que la falta de financiación es generalizada en todos los centros públicos y que son los gobiernos autonómicos los encargados de "velar y mimar" a sus universidades. Ruth del Moral

Madrid - Cuatro años después del anuncio de que Los Chunguitos, formado por los hermanos Juan y José Salazar, tomaban caminos separados, la marca se reactiva con la llegada de la Navidad, un villancico y el propósito de iniciar una nueva etapa, de nuevo en formato de dúo... pero sin Juan, según han explicado a EFE. Javier Herrero

Madrid.- Una borrasca de gran impacto, que la Aemet ha nombrado como Emilia, dejará lluvias desde este viernes y durante todo el fin de semana en amplias zonas de la península y en Canarias, donde las olas podrían alcanzar los 13 metros el sábado, ante lo que las autoridades llaman a "evitar imprudencias" y situaciones como las que provocaron la muerte de cuatro personas en Tenerife.

09:30h.- Madrid.- ESPAÑA AFGANISTÁN.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, inaugura la conferencia HearUs 2025 titulada 'Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán', organizada en la sede del Ministerio en colaboración con la organización Women For Afghanistan. (Cobertura por 'streaming'). Sede Marqués de Salamanca Calle del General Pardiñas, 55. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- CONGRESO PUERTAS ABIERTAS.- El Congreso de los Diputados celebra su tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas, a la que está previsto que asisten los portavoces de los grupos y otros parlamentarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Logroño.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ofrece declaraciones a los medios tras su encuentro de trabajo con asociaciones del tercer sector y del ámbito de la infancia y juventud de La Rioja para abordar la protección de menores en el entorno digital. c/Duquesa de la Victoria, 3.

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ofrece su primera rueda de prensa en la sede del partido, golpeado esta semana por las denuncias de acoso sexual y detenciones por casos de presunta corrupción. Calle Ferraz, 70. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

11:30h.- Pamplona.- CONSEJO NAVARRA.- El Consejo de Navarra celebra su 25 aniversario con un acto presidido por la presidenta del Gobierno, María Chivite, en el que interviene también la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, entre otros. Parlamento de Navarra. (Texto) (Foto)

12:00h.- Sevilla.- CONSTITUCIÓN ANIVERSARIOS.- Acto conmemorativo del 47 aniversario de la promulgación de la Constitución Española de 1978 y entrega de los XXI premios Plaza de España, presidido por María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Previamente (11:30 h.), Montero atiende a los medios de comunicación. Fundación Cajasol.

12:30h.- Arucas (Gran Canaria).- GRAN CANARIA ARUCAS.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asiste en el municipio del que fue alcalde, Arucas (Gran Canaria), a la finalización del paseo peatonal y el carril bici de Santidad. Paseo peatonal (a la altura de los aparcamientos).

12:00h.- Madrid.- LIBRO HISTORIA.- El Congreso acoge la presentación del libro '9 de diciembre de 1931. Anécdotas de las Constituyentes', del socialista Luis Jiménez de Asúa. Congreso.

12:30h.- Madrid.- CIS BARÓMETRO.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su barómetro de diciembre. (Texto) (Infografía)

12:40h.- Herrera del Duque/Puebla de Alcocer (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- Declaraciones a los medios de comunicación del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que posteriormente (14:30 horas) participa en Puebla de Alcocer en una comida mitin con afiliados y simpatizantes junto al secretario general del partido en Extremadura, Abel Bautista. Carpa situada junto al Palacio de la Cultura/Restaurante La Codorniz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:15h.- San Sebastián.- PARTIDOS PP.- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación, junto al presidente de la formación en el País Vasco, con motivo de la celebración de la tradicional cena de Navidad del Partido Popular de Gipuzkoa. Alderdi Eder. (Texto) (Foto)

13:00h.- Miajadas (Cáceres).- EXTREMADURA ELECCIONES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en el marco de la campaña electoral de Extremadura Plaza de España, 9. (Texto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Barcelona.- MORENO LIBRO.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presenta en Barcelona su libro 'Manual de Convivencia'. Cercle d'Economia (C/ Provença, 298). (Texto)

18:00h.- Valladolid.- AZNAR LIBRO.- El expresidente del Gobierno José María Aznar presenta en Valladolid su nuevo libro 'Orden y libertad' en una conversación con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Teatro Zorrilla. (Texto) (Foto)

18:30h.- Badajoz.- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto de campaña electoral con la líder de Podemos, Ione Belarra, la eurodiputada Irene Montero y la candidata de Unidas la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel. Palacio de Congresos. (Texto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Azuaga (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto de campaña electoral con el líder de Vox, Santiago Abascal; y el candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle. Plaza de la Merced (Texto)

18:30h.- Barakaldo (Bizkaia).- PSE-EE IGUALDAD.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, interviene en el acto de entrega de la XI Edición de los Premios por la Igualdad Lentxu Rubial, que distinguirá a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Salón de Actos de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral.

19:30h.- Badajoz.- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto de campaña electoral con el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; y el expresidente regional Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Círculo Pacense. (Texto)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el Índice de Precios de Consumo de noviembre de 2025. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- SINIESTRALIDAD LABORAL.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de siniestralidad laboral relativa a octubre. (Texto)

09:00h.- Madrid.- ECONOMÍA ENVEJECIMIENTO.- La Fundación Mapfre presenta el informe 'V mapa del talento senior', en un evento en el que participa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Fundación Mapfre. Paseo Recoletos, 23 (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el indice de referencia de arrendamientos de vivienda correspondiente a noviembre. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- SALARIO MÍNIMO.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en el acto de recepción del informe de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesionaI (SMI). Castellana, 63 3ª planta. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- EJECUCIONES HIPOTECARIAS.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los datos de ejecuciones hipotecarias y concursos de acreedores correspondientes al tercer trimestre de 2025. (Texto) (Infografía) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23109119 y otros)

10:30h.- Barcelona.- AUTOMOCIÓN SEAT.- Seat organiza un acto con motivo de la apertura oficial de la planta de ensamblaje de baterías. Instalaciones de Seat en Martorell. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Martorell (Barcelona).- INDUSTRIA AUTOMOCIÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías de SEAT, en el Complejo industrial.

11:15h.- Málaga.- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, acompañado de la secretaria general en Andalucía, Nuria López, atiende a los medios de comunicación antes de participar en una asamblea de delegados en Málaga. Calle Arquitecto Francisco Peñalosa, 6. Campus de Teatinos.

11:30h.- Rubí (Barcelona).- PESTE PORCINA.- El inspector jefe de los Agentes Rurales, Antoni Mur, explica el estado de ejecución de las medidas de contención del virus de la peste porcina africana por el cierre de pasos de fauna. Turó de can Rosell. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y el de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ofrecen un briefing informativo para explicar la posición del partido sobre la nueva adenda del plan de recuperación. Génova, 13. (Texto)

12:00h.- València.- TRANSPORTE MARÍTIMO.- La naviera Baleària, la Autoridad Portuaria de Valencia y la Autoridad Portuaria de Balears presentan un acuerdo de colaboración para desarrollar un corredor marítimo verde entre València y Palma. Edificio del Reloj del Puerto, Muelle del Grao. (Texto)

13:00h.- Madrid.- TALGO JUNTA.- Talgo celebra una junta general extraordinaria de accionistas en primera convocatoria para aprobar su plan de financiación. Paseo del Tren Talgo, 2. Las Matas. (Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22243846 y otros)

15:00h.- Madrid.- ESPAÑA ITALIA.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene un encuentro con la ministra de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, Marina Elvira Calderone, en la sede de la Embajada de Italia.

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, vuelve a declarar ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana. Juzgados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

9:50h.- Barcelona - CASO NEGREIRA.- La jueza que investiga el caso Negreira interroga como testigos al presidente del Barça, Joan Laporta, quien estuvo imputado en la causa aunque se le acabó archivando por prescripción, y a los exentrenadores azulgrana Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD NAVIDAD.- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, preside la reunión de coordinación sobre los dispositivos de seguridad para los eventos de fin de año y las cabalgatas de Reyes. Delegación del Gobierno. C/ Miguel Ángel, 25 (Texto)

10:15h.- Madrid.- CASO HIDROCARBUROS.- El juez que investiga al presunto comisionista Víctor de Aldama por un fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos interroga a dos personas del entorno de este empresario y a un familiar de su socio, Claudio Rivas. Calle García Gutiérrez s/n.

10:30h.- Madrid.- INTERIOR TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside una reunión extraordinaria de valoración del riesgo de atentado terrorista, en la sede del Ministerio.

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CASO TRADEX.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife prosigue el juicio del caso Tradex, en el que se acusa al intermediario Mukesh Daswani de haber estafado alrededor de tres millones de euros a 120 inversores. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección segunda.

12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la entrega de los premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Mutua Madrileña. Paseo Eduardo Dato, 20. (Texto)

12:00h.- Gernika (Bizkaia).- MEMORIA HISTÓRICA.- El Ayuntamiento de Gernika informa sobre la situación jurídica actual de las querellas criminales presentadas "contra los crímenes del franquismo". Casa de Cultura. (Texto)

12:15h.- Madrid.- FERRAN ADRIÀ.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la entrega de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al chef Ferran Adrià Acosta, en el Salón de Honor del Cuartel General de la Armada.

12:30h.- Bilbao.- DENUNCIA RELIGIÓN.- La Fundación Española de Abogados Cristianos hace declaraciones antes de la cita para declarar de la actriz Ane Lindane, denunciada al considerar que simuló que se masturbaba con un crucifijo en un altar y lo difundió en sus redes sociales. Palacio Justicia. (Texto)

09:30h.- Madrid.- LOTERÍA NAVIDAD.- Los bombos y el resto de los elementos que se utilizarán en el Sorteo Extraordinario de Navidad llegan al Teatro Real. C/ Felipe V, s/n. (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- POBREZA MUJERES.- La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) presenta el Observatorio Feminización de la Pobreza y Exclusión con datos actualizados del impacto de la pobreza en las mujeres en España y su relación con factores como la edad, el mercado laboral, composición del hogar o las pensiones. Fundación ONCE. C/ Sebastián Herrera, 15.

10:00h.- Zaragoza.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, participa en el evento ‘Conectando talento: Centros de Referencia Nacional y Centros de Excelencia de FP en sinergia’. Pabellón Puente. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) organiza una jornada sobre violencia de género y animales de compañía. Calle del Nuncio, 8.

11:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Estadística de Discapacidad en el Mercado Laboral: Empleo año 2024; Salarios y Vida. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD INTERTERRITORIAL.- Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Declaraciones de la ministra a las 10:30 y rueda de prensa a las 15:00). Ministerio de Sanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- SALUD SIDA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el acto 'VIH vertical: nacer y crecer con VIH'. Ministerio de Juventud e Infancia. C/ Marqués de Riscal, 16. (Texto)

12:30h.- Madrid.- GRADUADOS SOCIALES.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asiste a la ceremonia de entrega de los Premios al Mérito Social, organizados por el Consejo General de Graduados Sociales de España, en el Senado.

13:00h.- Catarroja (Valencia).- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ayuntamiento de Catarroja convoca un minuto de silencio contra la violencia machista y tras la muerte de su vecina Natividad, quien murió tras pasar tres días en la UCI de un hospital a consecuencia supuestamente de la brutal paliza que le habría propinado su pareja, ya en prisión provisional por estos hechos. Ayuntamiento. (Texto)

18:30h.- Madrid.- SANIDAD MADRID.- Concentración en el Hospital Universitario de Torrejón para pedir la reversión del centro a la gestión pública, tras la polémica por las grabaciones del CEO de la empresa gestora, Grupo Ribera, en las que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico. Hospital de Torrejón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- LITERATURA FESTIVAL.- El festival internacional 'Abrapalabra' de literatura infantil y juvenil celebra su segunda edición del 12 al 21 de diciembre en La Casa Encendida con la presencia de medio centenar de autores de siete países. La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2.

10:30h.- Madrid.- ESTRENO MUSICAL.- Nacho Cano presenta su proyecto musical 'Ibiza. Paradise', un homenaje al espíritu de la isla que ha marcado a generaciones de todo el mundo. Cines Callao. Plaza de Callao. (Texto) (Vídeo)

10:30h.- Getaria (Gipuzkoa).- MUSEO BALENCIAGA.- El Museo Balenciaga presenta el resultado de su proyecto de investigación 'Las manos que cosen', sobre la recuperación del patrimonio inmaterial relacionado con las personas que formaron parte de los salones y talleres de la 'maison' tanto en España como en Francia. Museo Balenciaga. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Presentación del concierto “Nino Bravo Sinfónico”, con Serafín Zubiri, la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés. Condestable. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PREMIO POESÍA.- Acto de proclamación y entrega del 79 Premio Adonáis de Poeesía, el más importante para las voces emergentes en español. Biblioteca Nacional. (Texto) (Foto)

18:00h.- Almería.- CULTURA HOMENAJES.- Acto de concesión del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería al cantaor José Mercé. Teatro Apolo. Rambla Obispo Orberá, 25.

19:00h.- Madrid.- PREMIOS TALENTO.- Ceremonia de entrega de los premios Talento 2025 que otorga la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Auditorio Caja de Música de CentroCentro. Plaza de Cibeles, 1.

19:00h.- Zaragoza.- CULTURA CINE.- La directora de cine Pilar Palomero ofrece la charla 'El oficio de directora', organizada por la Universidad San Jorge con la presencia de la presidenta de la Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés, María José Moreno. Edificio Grupo San Valero. Plaza de Santa Cruz.

20:30h. local.- Santa Cruz de La Palma.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Santiago Auserón en el ciclo acústico del Teatro Circo de Marte.

21:30.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Melendi que abre el festival Starlite en Madrid. IFEMA. (Texto)

