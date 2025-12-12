Temas del día de EFE España del sábado 13 de diciembre de 2025

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Los supuestos casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE han abierto ya un debate público dentro del Gobierno sobre la necesidad de una remodelación profunda del Ejecutivo, reclamada abiertamente desde Sumar por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero que a día de hoy el presidente Pedro Sánchez no contempla.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LEIRE DÍEZ

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, detenidos el pasado miércoles por la UCO por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- 10:00 horas

EXTREMADURA ELECCIONES

Navalmoral de la Mata (Cáceres).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, protagonizan un acto de campaña en el último fin de semana previo a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- 12:00 horas

Mérida - Extremadura llega a una nueva cita electoral sin tener resuelto su déficit histórico de transportes y conexiones con España y dentro de la región, porque, aunque se avanza, no lo hace al ritmo deseado y prometido, con nuevos plazos para la alta velocidad Madrid-Badajoz y pocos avances en autovías, por lo que no extraña que la opción del 'Blablacar' gane adeptos.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22852081 y otros)

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Madrid - El adelanto de los comicios autonómicos en Aragón comprime el calendario electoral en los próximos seis meses, con los ciudadanos llamados a las urnas también en Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 23139299 y otros)

UE PESCA

Madrid - Las organizaciones pesqueras españolas esperan el desenlace del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), que durante dos días ha negociado en Bruselas las cuotas de pesca para 2026, con la limitación de días en el mar Mediterráneo como la principal dificultad para España.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 12438732 y otros)

ISAK ANDIC

Barcelona - Un año después de la muerte del fundador de Mango Isak Andic, al despeñarse por un sendero de montaña en Collbató (Barcelona), la investigación judicial sigue abierta, con su hijo Jonathan en el punto de mira de los Mossos d'Esquadra, aunque sin indicios concluyentes que por ahora apunten a un homicidio.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21914120 y otros)

PREMIOS FORQUÉ

Madrid - Los Premios Forqué dan este sábado el pistoletazo de salida a la temporada de galardones a las mejores producciones audiovisuales españolas de 2025, con 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda' como candidatas a mejor película y 'Anatomía de un instante', 'Animal', Poquita fe' y 'Pubertat' a serie del año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- 18:30 horas, alfombra roja.

- 22:00 horas, gala

JOSÉ SACRISTÁN (Entrevista)

Huelva - Un privilegiado dentro del mundo de la cultura. Así se considera a sus 88 años el actor José Sacristán, quien asegura en una entrevista con EFE que si se quejara "sería un miserable" ya que a lo largo de su carrera ha podido contar con la fidelidad de un público que siempre responde a sus propuestas. Laura Ramírez

(Texto) (Foto)

LOLE Y MANUEL (Entrevista)

Madrid - Lole Montoya, mítica artista flamenca que integró parte del no menos mítico dúo Lole y Manuel, charla con EFE sobre su disco 'Nuevo día', del que se han cumplido 50 años tras haber ayudado a transformar y modernizar el flamenco en los años 70 y allanar el camino para otras obras revolucionarias como 'La leyenda del tiempo' de Camarón.

(Texto) (Foto)

LITERATURA CÓMIC (Entrevista)

Madrid - La escritora e ilustradora Tessa Hulls, Premio Pulitzer de Biografía 2025 por su cómic 'Alimentar a los fantasmas', un relato intergeneracional de tres mujeres chinas forzadas al exilio, espera impaciente la publicación de su libro en Taiwán tras la prohibición del Gobierno chino, que tuvo a la autora en su radar durante los diez años que dedicó a escribir la obra. Begoña Fernández.

(Texto) (Foto)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Emilia, que sacude Canarias y la costa de Andalucía con fuertes vientos, lluvias y olas de más de 6 metros, alcanzará este sábado su punto álgido y la Aemet pide extremar la precaución.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria - El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta en todas las islas ante el paso de Emilia, que se espera que este sábado cruce la comunidad con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, olas de siete a nueve metros en la costa e intensas precipitaciones.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.- Soria.- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, interviene ante la Asamblea local del PSOE de Soria. Sede del PSOE (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CONGRESO DIPUTADOS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la jornada de puertas abiertas con motivo del 47 aniversario de la Constitución Española. Congreso.

11:00h.- Leganés.- ISRAEL PALESTINA.- Colectivos ciudadanos de apoyo al pueblo palestino de Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Pinto, Móstoles y Alcorcón convocan una marcha reivindicativa en favor del pueblo palestino y contra el genocidio. Plaza del Salvador de Leganés a Plaza del Ayuntamiento de Getafe.

11:00h.- Villanueva de la Serena (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios de comunicación tras visitar el mercadillo de Villanueva de la Serena (Texto)

11:00h.- Pamplona.- PUEBLO SAHARAUI.- Acto de la ONG navarra Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras con motivo de los 50 años de exilio del pueblo saharaui. Fortín de San Bartolomé

11:30h.- Vitoria.- PARTIDOS PNV.- El PNV celebra en Vitoria la tercera sesión de su IX Asamblea General, en la que el partido aprueba la propuesta de reforma de los estatutos. Palacio Europa (Texto) (Foto)

11:30h.- Palma.- PARTIDOS PCE.- Rueda de prensa del diputado de Sumar Enrique Santiago con motivo de la quinta conferencia del PCE de Baleares. Hotel Innside Palma Center

11:45h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, intervienen en la reunión del consell nacional de los comunes para abordar la actualidad política. Sede de Catalunya en Comú (C/ Marina, 131). (Texto)

11:50h.- Valladolid.- PARTIDOS IU.- Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, participa en Valladolid en la jornada ‘Vivir con derechos: vivienda y cesta de la compra al alcance de todas’. Centro Cívico Casa Cuna / C. Ecuador, 2 (Texto) (Foto)

12:00h.- Navalmoral de la Mata (Cáceres).- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto público de campaña electoral en el que interviene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Pabellón Municipal (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Mérida.- EXTREMADURA ELECCIONES.- La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, secunda la concentración Stop Plantas de Biometano que tendrá lugar en la Plaza de España. Plaza de España (Texto)

12:30h.- Cáceres.- EXTREMADURA ELECCIONES.- La coalición electoral Una Extremadura digna - Soberanía y trabajo organiza un mitin en el marco de la campaña electoral extremeña. Casa de Cultura Moctezuma

13:00h.- Almendralejo (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto público de campaña electoral de su partido en Extremadura. Parque de la Piedad (Texto)

14:00h.- Sant Antoni.- IBIZA PSOE.- La presidenta del Congreso y líder del PSOE balear, Francina Armengol, asiste a una comida solidaria que organiza la Federación Socialista de Ibiza. Hipódromo de Sant Rafel. (Foto)

14:00h.- Vitoria.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en el almuerzo de Navidad que celebra en Vitoria el partido en Álava, junto al presidente popular vasco, Javier de Andrés. Hotel Ciudad de Vitoria (Texto) (Foto)

17:00h.- Villanueva de la Serena (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, interviene en un acto junto al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Capilla de Santa Isabel.

19:00h.- Navalmoral de la Mata (Cáceres).- EXTREMADURA ELECCIONES.- El candidato de Juntos X Extremadura-Levanta a la Presidencia de la Junta, Raúl González, y el número 2 por la provincia pacense, Fernando Baselga, intervienen en un acto público dentro de la caravana electoral que recorre esta jornada la comarca del Campo Arañuelo. Casa de la Cultura

JUSTICIA

10:00h.- Madrid.- LEIRE DÍEZ.- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña toma declaración a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez s/n (Texto)

ECONOMÍA

06:00h.- Pamplona.- HUELGA TRANSPORTE.- Huelga de cuatro días en el sector del transporte de mercancías por carretera convocada por UGT, CCOO, ELA y LAB.

09:30h.- Granada.- AGUA REGANTES.- I Encuentro de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de España, organizado por el Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada, entre otros organismos Escuela de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada. C/ Severo Ochoa, Campus de Fuentenueva

06:00h.- Pamplona.- TRANSPORTE URBANO.- Huelga de 24 horas convocada por CCOO, ELA, LAB y ATTU en la empresa Moventis TCC, adjudicataria del transporte urbano de la comarca de Pamplona.

SOCIEDAD

11:00h.- Barcelona.- PESTE PORCINA.- El Partido Animalista PACMA, Free the Animals y Animal Save, con el respaldo de otras dieciocho entidades de protección animal, convocan una concentración este sábado en Barcelona para denunciar la "matanza" de jabalíes que las administraciones están llevando a cabo como medida de control frente a la Peste Porcina Africana (PPA). Plaza Sant Jaume

11:45h.- Fontiveros (Ávila).- AÑO JUBILAR.- El obispo de Ávila, Jesús Rico, abre la Puerta Santa de la iglesia de San Cipriano, en Fontiveros (Ávila) para dar inicio al Año Jubilar con motivo del tercer centenario (1726-2026) de la canonización de San Juan de la Cruz, nacido en ese municipio. Iglesia de San Cipriano (Texto) (Foto)

12:00h.- Aranjuez.- SANIDAD PROTESTAS.- La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Aranjuez convoca una concentración para reivindicar el sistema público de sanidad en Madrid. Plaza de la Constitución.

12:00h.- Ciudad Real.- SUCESOS BEBÉ.- El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, junto a miembros de la corporación, asistirán mañana al minuto de silencio convocado en las puertas del Ayuntamiento en señal de duelo y respeto por el fallecimiento de un bebé en el muncipio. Ayuntamiento de Ciudad Real. (Texto) (Foto)

CULTURA

18:30h.- Madrid.- PREMIOS FORQUÉ.- Celebración de los Premios Forqué. A las 18:30 comienza la alfombra roja y a las 22:00 la gala. IFEMA (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Madrid.- PREMIOS FORQUÉ.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la 31ª edición de los 'Premios Cinematográficos José María Forqué'. IFEMA

EFE

jsm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245