Tebas sobre el Real Madrid y Xabi Alonso: "Esta película ya la he visto muchas veces"

Madrid, 12 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo este viernes sobre la situación y las críticas hacia el entrenador del Real Madrid Xabi Alonso que esta película la ha visto "muchas veces" y que el tolosarra está "preparado para sacar esto adelante".

"Esta película la he visto muchas veces, yo creo que el Madrid es un equipo que remonta las circunstancias, y Xabi Alonso tiene ADN Real Madrid. Creo que saldrán adelante todos, también los jugadores, porque es la idea que les han enseñado desde pequeños y Xabi Alonso es de la casa", apuntó durante la jornada de 'La Fuerza de Todos contra el Odio', organizada por LaLiga en la Oficina del Parlamento Europeo, en Madrid.

"Mi consejo es que siga siendo él, un entrenador que ha triunfado donde ha triunfado, en una competición como la Bundesliga, y, con el nivel de jugadores que tenía y contra los que se tenía que enfrentar, es de estar preparado para llevar esto adelante", agregó.

En el acto que tuvo lugar en la capital también estuvieron presentes Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones; Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España; José Cepeda, eurodiputado del PSOE, y Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat de Cataluña.

Acerca de Lamine Yamal, del Barcelona, y el hecho de ser el jugador que más ataques de odio recibe en LaLiga, subrayó que seguirán "trabajando para que se convierta en el que no tiene ningún ataque en las redes sociales".

"Hay que pensar que los jugadores, cuando son buenos o destacan, son los más atacados. Recordad a Vinicius, que si no fuese tan bueno y no fuese tan líder, pues seguramente no estaría atacado", prosiguió.

En relación al uruguayo Ronald Araújo y su situación en el Barcelona, aclaró que este año han inaugurado "la oficina de los delitos de odio" y que a los jugadores van a "acompañarlos como víctimas".

El central está de baja aquejado de un cuadro de ansiedad y problemas de salud mental desde hace un par de semanas, y viajó el pasado martes a Tierra Santa, a Jerusalén, para recuperarse mentalmente.

"No es fácil, son humanos y unos lo llevan mejor y otros lo llevan peor. Mientras, otros no le dan la importancia que quizás requiere, y en cada caso lo analizamos, y en este con Araújo haremos lo mismo", dijo Tebas en apoyo al jugador del Barcelona.

En relación a la polémica acontecida en el último derbi sevillano, en el que el partido tuvo que pararse durante 15 minutos por disturbios en la grada, aclaró que no le gusta nada "las cosas que ocurrieron", y que tomaron sus "medidas" y denunciaron "los hechos".

"Nosotros no dejamos pasar nada y siempre damos nuestra opinión. Por suerte lo del derbi no ocurre cada semana, pero el hecho de que sean casos aislados no significa que no haya que estar pendiente", agregó.

Sobre la importancia que le restó al asunto en rueda de prensa el argentino Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, explicó: "Sus palabras no ayudan, teniendo en cuenta que cada uno tiene una simpatía por su club, pero en estos casos hay que quitar la simpatía, y tener comprensión por una gamberrada no me parece muy bien".

Para finalizar, opinó sobre la denuncia del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), quien le abrió un expediente el pasado mes por divulgar información confidencial sobre el Barcelona.

"En mi opinión no hay razón para que la denuncia se haya elevado al TAD, pero quiero esperar un poco más a tener todo presentado, todos los escritos. Aquí no se da pistas a nadie, y menos al enemigo", finalizó. EFE