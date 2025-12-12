Espana agencias

R.Unido y Bélgica se comprometen a "progresar" en el uso de activos rusos para Ucrania

Londres, 12 dic (EFECOM).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer y su homólogo belga, Bart de Wever, acordaron este viernes en Londres trabajar juntos para "progresar" en el asunto "complejo" del uso de activos soberanos rusos congelados para ayudar a Ucrania.

El jefe del Gobierno británico recibió hoy a De Wever en su residencia oficial de Downing Street, en Londres, donde centraron la conversación en las negociaciones de paz para Ucrania y en el uso de activos rusos para respaldar las necesidades financieras de Kiev.

De acuerdo con un comunicado de Downing Street, Starmer y De Wever hablaron sobre "el trabajo continuado, junto a los socios europeos, a la hora de abordar las necesidades financieras de Ucrania, incluido a través del uso del valor de los activos rusos inmovilizados".

En referencia a este tema, la oficina de Starmer confirmó que ambos líderes "coincidieron en trabajar juntos estrechamente para progresar en este asunto complejo".

Poco después de producirse la reunión en Londres, los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar la medida.

Mientras que el Reino Unido ha afirmado que está listo para mover ficha simultáneamente con la UE, Bélgica, el país en el que se encuentran la gran mayoría de estos activos, mantiene su veto a la propuesta por temor a represalias de Moscú y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones.

Sin embargo, según Downing Street, Starmer y De Wever estuvieron este viernes de acuerdo en que el momento actual es determinante para definir el futuro de Ucrania y que la única forma de lograr una paz justa y duradera para el país es mantener la presión económica sobre Moscú y colocar a Kiev en la mejor posición posible.

Paralelamente, ambos líderes se emplazaron a seguir en contacto y a estrechar la relación bilateral entre ambos países con respecto a "prioridades compartidas", con un énfasis específico en migración, seguridad y crecimiento económico. EFECOM

