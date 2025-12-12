Pascual: " Los ocho primeros minutos del tercer cuarto han sido extraordinarios"

Barcelona, 12 dic (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, admitió este viernes que los ocho primeros minutos del tercer cuarto, que el conjunto azulgrana cerró con un parcial de 30-17, "fueron extraordinarios" y marcaron la contundente victoria ante el Olympiacos (98-85).

"Hemos entendido qué había que hacer en cada momento y cómo hacerlo. Hemos conseguido aumentar la ventaja utilizando el tercer pase, la salida, el indirecto y el juego exterior contra el defensor. Hemos interpretado muy bien cada situación, por lo que nuestro juego ha sido muy completo tanto tácticamente como ofensivamente", valoró desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

El preparador catalán resaltó que su equipo se mantuvo "concentrado e intenso", con un "claro deseo" de ganar un partido en el que, salvo "un par de acciones puntuales", realizaron "correctamente" la transición defensiva, impidiendo tiros cómodos a los mejores jugadores del conjunto griego.

"Era básicamente nuestro plan de partido: estirar al equipo, correr y mantener ritmo. Si no lo hacíamos, el encuentro se convertía en un partido posicional, con ambos equipos jugando largo, y ellos son muy fuertes en el 5 contra 5 defensivo. No nos convenía ese tipo de partido", explicó.

Pascual también destacó la progresión del equipo desde su llegada, calificando el primer mes como "muy positivo" y subrayando que, más allá de las cinco victorias en seis partidos, sus jugadores han comprendido que la clave para ganar es "la intensidad, la concentración y la dedicación".

Finalmente, celebró que fue una victoria "especial", disfrutó por primera vez de la "comunión mágica" con la afición y valoró como "tremenda" la actuación del alero Will Clyburn, máximo anotador del partido con 28 puntos.

"Es increíble cómo está jugando. En su momento, probablemente fue el mejor ala-pívot de la competición. Tiene muchísimo talento y es un jugador fundamental para nosotros", concluyó. EFE

