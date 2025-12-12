Países Bajos “debe invertir ahora” para evitar colapso económico, alerta el exjefe de ASML

La Haya, 12 dic (EFECOM).- Países Bajos debe “invertir ahora” para evitar un declive económico acelerado, advirtió este viernes Peter Wennink, exconsejero delegado de ASML, al presentar un informe encargado por el Ministerio neerlandés de Economía en el que alerta de que “la base económica sólida se está desmoronando” y la “calidad de vida se deteriorará gravemente”.

En el informe, titulado 'La ruta hacia la prosperidad futura', Wennink describe un país donde las decisiones políticas llegan “demasiado lentas”, las normas “se acumulan” y la capacidad de resolver problemas comunes “parece desvanecerse”, unas afirmaciones que llegan en pleno estancamiento de las negociaciones para la formación del próximo Gobierno.

El análisis, que alerta de que el país corre el riesgo de perder su capacidad de financiar el Estado del bienestar si no actúa con rapidez, subraya que Países Bajos está en medio de un entorno global cambiante y marcado por tensiones geopolíticas.

Con una Europa que “pierde terreno a gran ritmo” frente a China y Estados Unidos en tecnologías vitales como la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores.

El antiguo jefe del fabricante de máquinas de chips ASML sostiene que Países Bajos podría quedar “atrapado” en una posición de dependencia si no reacciona, especialmente en un momento en el que la geopolítica y la tecnología están “reorganizando las relaciones de poder”.

“Otros países ya están eligiendo en qué quieren destacar: Corea del Sur en semiconductores, Francia en tecnología cuántica e innovación, Estados Unidos y China en inteligencia artificial. Nosotros debemos definir nuestro propio rumbo (…) Ser líderes en tecnología de chips, energía sostenible, innovación sanitaria y defensa no es un fin en sí mismo, sino un medio para preservar nuestra libertad, solidaridad y prosperidad”, señaló al Ministerio.

La Oficina Central de Planificación prevé que el crecimiento estructural caiga al 0,9 % anual.

Pero Wennink urge a elevarlo al 1,5 % mediante inversiones de entre 151.000 y 187.000 millones de euros, mayoritariamente privadas, centradas en cuatro áreas: digitalización (incluida la inteligencia artificial), seguridad, energía y clima, y biotecnología.

Para ello, pide reformas internas que faciliten la inversión, incluida la reducción de cargas regulatorias; la agilización de permisos; el refuerzo de las infraestructuras energéticas y digitales; y una estrategia nacional para paliar la escasez de personal cualificado, lo que incluye atraer a más estudiantes internacionales, un flujo que se ha reducido en los últimos años.

“Si no actuamos, no solo perderemos empleos y empresas, también sacrificaremos una parte significativa de nuestra calidad de vida. Cada día que las iniciativas se atascan en normas y procedimientos, perdemos oportunidades económicas y energía social. Cada día que se posponen decisiones necesarias, Países Bajos paga un precio mayor que la inversión que ahora se requiere”, advierte.

El informe insiste en que el país tiene los recursos necesarios, “conocimiento, creatividad, capital y una tradición de cooperación”, pero que solo una “dirección política clara” permitirá recuperarlos, por lo que alerta: “La confianza pública no se gana con palabras, sino con hechos”.

El análisis ya está sobre la mesa de los tres partidos de centroderecha que negocian ahora el próximo Gobierno tras las elecciones del 29 de octubre, y varias de sus recomendaciones han empezado a aparecer en los documentos preliminares del diálogo.

Para Wennink, “el futuro no espera, este es el momento de volver a construir un Países Bajos fuerte”. Con este informe, el exdirectivo adapta al contexto neerlandés las conclusiones del conocido “informe Draghi” sobre la competitividad europea. EFECOM