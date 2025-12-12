Nogueras emplaza a ERC a aprovechar la debilidad del Gobierno para obtener "concesiones"

Barcelona, 12 dic (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha hecho un llamamiento este viernes a ERC a aprovechar conjuntamente la "debilidad" del Gobierno para "forzarles a hacer concesiones que hasta ahora nunca se habían abierto a acordar".

En declaraciones a 2Cat y Ràdio 4, Nogueras se ha referido a las últimas detenciones por supuestos casos de corrupción, en una semana en la que el PSOE también se ha visto forzado a dar explicaciones por el caso Salazar.

"Esta degradación del sistema político español tenemos que convertirla en una oportunidad. Esta debilidad del Gobierno español hay que convertirla en una fortaleza", ha subrayado la también vicepresidenta de JxCat.

Nogueras ha planteado que esta debilidad puede ser una "oportunidad histórica" para el independentismo: "Que en lugar de ser siete diputados, seamos 14 y les forcemos a hacer concesiones que nunca antes habían hecho", ha resumido Nogueras en una apelación directa a ERC.

Entre estas concesiones, Nogueras ha mencionado el reconocimiento nacional de Cataluña, un "avance" que debe ir "en paralelo a lo que para ellos (el Gobierno) es una semana negra". EFE