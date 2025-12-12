Música y deporte, La Cartuja tiene un plan

Sevilla, 12 dic (EFE).- Cultura y deporte. “El binomio perfecto” para el estadio de La Cartuja (Sevilla), que gestiona la exjugadora y laureada internacional de baloncesto Isabel Sánchez, ahora secretaria general para el Deporte en la Junta de Andalucía, mientras mira el futuro con determinación “para alcanzar la excelencia y ser una de las mejores sedes del Mundial 2030”.

“Traemos alegría a La Cartuja”, afirma a EFE Isabel Sánchez, quien recientemente ha firmado un convenio con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que garantiza tres años más en este estadio como sede de la Copa del Rey de fútbol.

La Oreja de Van Gogh, Alejandro Sanz, El Último de la Fila… llenarán el escenario el próximo mes de junio, mientras el Real Betis juega de interino en el estadio hasta que acaben las obras del Benito Villamarín, previstas para octubre del 2027.

Entretanto, ocio y empresa se dan la mano en La Cartuja, que en la actualidad pone el foco en mejorar los accesos al perímetro del recinto.

“Venimos de un estadio que estuvo cerrado por un problema en la cubierta. Un campo que no sólo debe vivir del fútbol. Hemos organizado grandes eventos de pádel, tenis, rugby... El estadio está en órbita, se amplió el aforo y estamos encantados con el Betis ahora en el día a día”, subraya Isabel Sánchez, la primera mujer que preside la gestión del estadio en Sevilla.

Nacida en la capital andaluza, es licenciada en Medicina y Cirugía, máster en Gestión y Administración de Empresas Deportivas y entre 1997 y 2013 jugó 92 partidos internacionales con la selección.

Habrá una ampliación de capital en el capítulo financiero. Cinco millones de euros desde la Junta de Andalucía y 3,5 millones que se aportarán desde el ayuntamiento de la ciudad.

“Haremos mejoras en los accesos al estadio: en el primer trimestre del año se abordará la adecuación de varias rotondas, la reordenación de anexos de circulación y movilidad en el perímetro de La Cartuja”, subraya Sánchez, quien llegó al mundo de la gestión gracias a Javier Imbroda.

Cuestionada por la sostenibilidad de la nueva Cartuja, el estadio, añade la secretaria general, acometerá una inversión de eficiencia energética de un millón de euros provenientes de fondos europeos.

La Cartuja, tras aumentar el aforo a los 70.000 asientos, también ha mejorado su acústica. “Lo pudimos ver con el concierto de Manuel Carrasco o en el evento que organizó Ibai. La cultura y el deporte es el binomio perfecto”, explica Isabel Sánchez, tras inaugurar la II Jornada Nacional de Periodismo que lleva el nombre de José Ángel de la Casa, con la amplia presencia de estudiantes de Periodismo en una de las salas que ocupan las entrañas de este mítico estadio.

“Hemos dado contenido deportivo y cultural a un estadio de cinco estrellas, que, con el aumento de aforo, mejora de accesos y resto de acciones, aspiramos a ser una de las mejores sedes del Mundial”, que organizarán España, Portugal y Marruecos en el 2030. EFE