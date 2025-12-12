Moreno admite "un punto de simpatía" hacia Illa y destaca su "respeto institucional"

Barcelona, 12 dic (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido este viernes sentir "un punto de simpatía" hacia el presidente catalán, Salvador Illa, y ha destacado el "respeto institucional" que éste mantiene hacia su comunidad.

En la presentación en el Cercle d'Economia de Barcelona de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza' (Espasa), Moreno ha afirmado que el president socialista ha "recuperado" la relación con Andalucía, que ha dicho que era inexistente cuando en Cataluña ha gobernado el independentismo.

"La relación entre Cataluña y Andalucía ha cambiado a mejor", ha asegurado pese a asumir que estas declaraciones pueden "incordiar" a algunos dirigentes catalanes de su partido.

Tras este comentario ha añadido, en tono distendido, que si fuera catalán él no votaría a Illa, sino al PPC.

Moreno, que nació en Barcelona, ya que sus padres residían entonces en Cataluña, ha dicho, nuevamente entre risas, que los catalanes sí tienen sentido del humor, aunque esté "escondido" y haya que buscarlo. EFE

(Vídeo)