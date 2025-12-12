Espana agencias

Luismi Cruz podría reaparecer ante el filial de la Real Sociedad

A Coruña, 12 dic (EFE).- El extremo Luismi Cruz está prácticamente recuperado de la lesión muscular que sufrió en el isquiotibial de su pierna derecha, por lo que podría reaparecer con el Deportivo en el duelo de mañana, sábado, contra el filial de la Real Sociedad.

“Luismi entrenó ayer prácticamente con normalidad, veremos cómo termina la sesión de hoy. Todo hace indicar que va en buena evolución, dependiendo de cómo termina el entrenamiento de hoy decidiremos si entra en la lisa o no”, explicó el técnico Antonio Hidalgo.

El exfutbolista del Tenerife se lesionó durante la segunda parte del partido que el pasado 23 de noviembre disputó su equipo contra el Ceuta en Riazor. Desde entonces, se ha perdido los encuentros contra Albacete y Castellón, además de la eliminatoria de Copa con el Sabadell.

El entrenador del Dépor, además, señaló que al lateral Ximo Navarro, de baja desde principios de octubre por una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, todavía le falta un poco para poder reaparecer.

“Si fuese por Ximo jugaría mañana. Tenemos que estar frenándolo constantemente. Pero la cicatriz tiene que cerrar bien porque tiene sus tiempos, vamos poco a poco. La evolución es buena y va en el camino correcto”, afirmó su preparador. EFE

