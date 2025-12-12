Espana agencias

Los alquileres a revisar podrán subir un 2,29 %, el dato más alto desde que está el índice

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,29 %, según el índice de referencia publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el más alto que se registra desde que se empezó a elaborar este indicador en noviembre de 2024.

Este porcentaje -correspondiente a noviembre de 2025- se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Esta cifra, superior a la registrada un mes antes (2,25 %), representa además la sexta subida mensual consecutiva.

Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre, 2,28 % en diciembre, 2,19 % en enero, 2,08 % en febrero, 1,98 % en marzo, 2,09 % en abril, 1,9 % en mayo, 2,1 % en abril, 2,15 % en julio, 2,19 % en agosto, 2,22 % en septiembre, 2,25 % en octubre y 2,29 % en noviembre.

Además, el INE ha situado este viernes la subida del índice de precios de consumo (IPC) de noviembre en el 3 % interanual y la inflación subyacente en el 2,6 %.

La Ley de Vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determinaba que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %.

Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica hoy por decimotercera vez.

Las actualizaciones se producen de forma anual, por lo que los caseros que tengan que revisar el alquiler a sus inquilinos podrán aplicar como máximo esta subida, aunque también existe la posibilidad de prorrogar la renta durante 5 años si el propietario de la vivienda es un particular o hasta 7 años si es un gran inversor.

Desde que se publicó este índice, algunos agentes del sector han criticado la media considerando que en la práctica supone un tope a la actualización de las rentas para que se encuentren siempre por debajo de la inflación real, lo que, en su opinión, desincentiva el mercado del alquiler y la generación de más oferta. EFE

