La universidad apoya que los rectores madrileños sean asociación: "Era un paso necesario"

Madrid, 12 dic (EFE).- La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha afirmado que "entiende" las quejas del rectorado de Madrid, porque "la financiación es la asignatura pendiente de las universidades" y señala que su constitución como asociación y entidad era "un paso necesario".

Los seis integrantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) han firmado su constitución como asociación, que a partir de enero será presidida por la rectora de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea, y han recalcado la necesidad de más "financiación básica".

En una entrevista con EFE, la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I ha incidido en que los rectores madrileños "tienen todo el apoyo de CRUE para revindicar esa financiación que es tan necesaria para el sistema universitario madrileño".

Recuerda que son las comunidades autónomas las que deben garantizar esos recursos y cree que tras el nuevo borrador de la ley de Universidades de la Comunidad de Madrid -que los rectores madrileños aún ven insuficiente- hay margen de mejora.

"Me consta que los rectores y rectoras de las universidades madrileñas están negociando con la Comunidad de Madrid algunos cambios para que se produzcan en la ley", ha apuntado tras mostrar su respeto a esas negociaciones y a las propuestas.

Ante el paso dado por la Cruma para constituirse en una asociación con régimen jurídico, lo que garantizaría que pudieran recurrir la ley madrileña, Alcón ha indicado que "era un paso necesario, porque cada una de las comunidades autónomas tenemos nuestra propia 'mini' conferencia de rectores y rectoras".

"Yo estoy segura que la Cruma seguirá trabajando como lo está haciendo hasta la fecha. Es verdad que hay nuevos retos, nuevas iniciativas que creo que deben contar con la opinión de los rectores y las rectoras", ha reiterado, al tiempo que ha recordado que "velar por los intereses de las universidades es velar por los intereses de la sociedad a la que servimos. En ningún momento velamos por intereses propios".EFE

(foto) (vídeo) (audio)