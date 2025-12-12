Espana agencias

La Fiscalía de Perú exculpa a Andrés Iniesta tras ser denunciado por fraude

Madrid,12 dic (EFE).- La Fiscalía de Lima ha desestimado la denuncia por fraude contra Andrés Iniesta, interpuesta por un grupo de empresarios peruanos que habían trabajado con la filial NSN, propiedad del ex jugador del FC Barcelona, y que mantenían haber captado inversiones de hasta 600.000 dólares para eventos que después nunca se materializaron.

Según avanzó El Mundo y pudo confirmar EFE en el entorno del futbolista, el distrito fiscal de Lima Centro dispone en su sentencia "no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Andrés Iniesta Luján, por la presunta comisión de delito contra el Patrimonio -estafa agravada-, en agravio de la empresa Gucho Entertainment SAC".

El pasado 10 de septiembre la empresa del exfutbolista español Andrés Iniesta ya emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones y anticipaba que se reservaba el derecho a interponer acciones en salvaguarda de su honor por una denuncia por presunta estafa en Perú contra 'Never Say Never' (NSN) que ha motivado a la Fiscalía peruana a abrir una investigación.

La investigación estuvo en manos del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince, en la capital Lima. De acuerdo con la información publicada inicialmente el domingo por el diario peruano Líbero, la denuncia fue presentada por la empresa Gucho Entertainment y un grupo de empresarios peruanos que aseguran haber pagado supuestamente 600.000 dólares a NSN para la organización de una serie de espectáculos deportivos y musicales en Perú.

Sin embargo, apuntaban esas fuentes, la mayoría de estos eventos no llegaron a celebrarse y la filial "NSN Sudamérica, tras haber captado los capitales en territorio peruano, fue declarada en liquidación en junio de 2024, menos de un año después de haber iniciado sus actividades comerciales".

Según aquella información inicial, entre los espectáculos convenidos había un partido amistoso entre los clubes Cienciano, de Perú, y El Nacional, de Ecuador; un duelo de leyendas entre las selecciones de Perú y España, y un festival de música surcoreana K-pop. La Fiscalía de Lima desestimó este viernes la denuncia. EFE

