Espana agencias

La familia de Isak Andic rinde homenaje al empresario en primer aniversario de su muerte

Guardar

Barcelona, 12 dic (EFECOM).- La familia del fundador de Mango, Isak Andic, ha rendido este viernes un homenaje al empresario en el primer aniversario de su muerte, que se cumple el próximo domingo, al que ha recordado como un persona generosa y que ha dejado un legado con un impacto socioeconómico.

Sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah, han depositado esta mañana unas flores ante la escultura de Jaume Plensa en la sede central de Mango, en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).

En una carta abierta, los descendientes de Andic, que murió en un accidente en la montaña que está todavía bajo investigación judicial, han querido compartir unas palabras de recuerdo.

"Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad", según la misiva, remitida por la compañía.

"Llegó a Barcelona siendo apenas un joven con sueños enormes y una determinación que ya entonces sorprendía. Con el tiempo, ese sueño tomó forma y dio lugar a una empresa que se convertiría en uno de los grandes motores económicos del país y del sector de la moda", asegura la carta.

Los hijos afirman que el impacto de Andic "trascendió" lo empresarial ya que consiguió "elevar el nombre de Barcelona y la proyectó al mundo". "Gracias a su impulso, Mango se convirtió en un puente entre Barcelona y las grandes capitales del mundo", señalan.

También recuerdan a su padre como "un trabajador incansable" y que su visión fue siempre llevar Mango a las principales ciudades del mundo. El fruto es que hoy la compañía cuenta con cerca de 3.000 tiendas repartidas en más de 120 mercados.

En el campo de la moda, aseguran que fue "un visionario adelantado a su tiempo", que "rompió moldes, abrió caminos y se atrevió a experimentar cuando pocos lo hacían", como con los inicios de la venta por internet y la expansión internacional.

También subrayan su "inmensa generosidad" y su compromiso con proyectos educativos, culturas y sociales.

"Para nosotros, su familia, su mayor legado es el personal. Isak fue un padre cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que escuchaba de verdad, que celebraba los triunfos ajenos y que siempre encontraba tiempo para acompañar a quienes amaba, por más exigente que fuese su jornada", afirma la carta.

Para finalizar, la carta, firmada por los tres hermanos, señala que "su legado inspira el futuro de nuestra familia y de su obra empresarial". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Eroski eleva sus beneficios un 36 % hasta los 90,3 millones en el tercer trimestre

Infobae

El sistema eléctrico español ingresará 83,8 millones de interconexiones internacionales

Infobae

Andalucía aprueba esta semana un presupuesto de 51.597 millones, el último del mandato

Infobae

Vox plantea en el Congreso disolver el movimiento Antifa, incluirlo en la lista terrorista europea y reprobar a Marlaska

Vox plantea en el Congreso

Países Bajos “debe invertir ahora” para evitar colapso económico, alerta el exjefe de ASML

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez promete lucha en

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

DEPORTES

Jorge Martín habla sobre su

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”