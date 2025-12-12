La familia de Isak Andic rinde homenaje al empresario en primer aniversario de su muerte

Barcelona, 12 dic (EFECOM).- La familia del fundador de Mango, Isak Andic, ha rendido este viernes un homenaje al empresario en el primer aniversario de su muerte, que se cumple el próximo domingo, al que ha recordado como un persona generosa y que ha dejado un legado con un impacto socioeconómico.

Sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah, han depositado esta mañana unas flores ante la escultura de Jaume Plensa en la sede central de Mango, en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).

En una carta abierta, los descendientes de Andic, que murió en un accidente en la montaña que está todavía bajo investigación judicial, han querido compartir unas palabras de recuerdo.

"Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad", según la misiva, remitida por la compañía.

"Llegó a Barcelona siendo apenas un joven con sueños enormes y una determinación que ya entonces sorprendía. Con el tiempo, ese sueño tomó forma y dio lugar a una empresa que se convertiría en uno de los grandes motores económicos del país y del sector de la moda", asegura la carta.

Los hijos afirman que el impacto de Andic "trascendió" lo empresarial ya que consiguió "elevar el nombre de Barcelona y la proyectó al mundo". "Gracias a su impulso, Mango se convirtió en un puente entre Barcelona y las grandes capitales del mundo", señalan.

También recuerdan a su padre como "un trabajador incansable" y que su visión fue siempre llevar Mango a las principales ciudades del mundo. El fruto es que hoy la compañía cuenta con cerca de 3.000 tiendas repartidas en más de 120 mercados.

En el campo de la moda, aseguran que fue "un visionario adelantado a su tiempo", que "rompió moldes, abrió caminos y se atrevió a experimentar cuando pocos lo hacían", como con los inicios de la venta por internet y la expansión internacional.

También subrayan su "inmensa generosidad" y su compromiso con proyectos educativos, culturas y sociales.

"Para nosotros, su familia, su mayor legado es el personal. Isak fue un padre cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que escuchaba de verdad, que celebraba los triunfos ajenos y que siempre encontraba tiempo para acompañar a quienes amaba, por más exigente que fuese su jornada", afirma la carta.

Para finalizar, la carta, firmada por los tres hermanos, señala que "su legado inspira el futuro de nuestra familia y de su obra empresarial". EFECOM