La Bolsa española alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, alcanza por primera vez en su historia los 17.000 puntos, tras subir el 0,70 % en los primeros compases de cotización de este viernes, hasta situarse en los 17.001,8 enteros. EFE

NACIONAL

ECONOMÍA

DEPORTES

