La Bolsa española alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, alcanza por primera vez en su historia los 17.000 puntos, tras subir el 0,70 % en los primeros compases de cotización de este viernes, hasta situarse en los 17.001,8 enteros. EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 12 de diciembre de 2025

La Policía interviene por primera vez en España un alijo de heroína en pastillas

Feijóo ataca a Sánchez con el 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral" En una tensa sesión en el Congreso, el jefe de la oposición cuestionó las políticas oficiales tras nuevas denuncias que involucran a cargos socialistas, mientras el Ejecutivo defendió con datos sus reformas laborales y medidas recientes en favor de la igualdad de género

Urtasun reclama al PSOE que actúe con "contundencia" ante los presuntos casos de acoso sexual en sus filas Mientras aumentan las denuncias por presunto acoso sexual en el PSOE, el ministro Ernest Urtasun reclama una respuesta firme e inmediata, insistiendo en la importancia de fortalecer protocolos y garantizar apoyo real a quienes deciden denunciar estas situaciones