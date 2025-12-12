Espana agencias

Interceptan a 58 personas llegadas en cuatro pateras a Ibiza y Formentera

Ibiza, 12 dic (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este viernes a 58 personas llegadas en cuatro pateras a Ibiza y Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

A las 7:50 horas, agentes del instituto armado han localizado a 13 personas de origen magrebí en la zona del Pilar de la Mola, en Formentera.

El segundo grupo de migrantes se ha interceptado a las 8:03 horas en la zona de Platja d'en Bossa, en Ibiza, y estaba compuesto por 29 personas de origen subsahariano en cuyo arresto han intervenido la Guardia Civil y la Policía de Sant Josep.

A las 18:15 han sido localizados 8 migrantes más en tierra, en el Camí de S'Estufador de Formentera, y poco después han sido rescatados en alta mar, a 35 millas de esta isla, 8 personas que navegaban en una pequeña barca avistada desde un avión de Frontex que realiza tareas de vigilancia aérea en el mar balear.

En lo que va de año, han llegado 399 pateras a Baleares con al menos 7.380 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. EFE

