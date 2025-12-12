Hoy será noticia. Sábado, 13 de diciembre

LEIRE DÍEZ

El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de SEPI y al considerado socio de Cerdán

Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.

Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Feijóo y Guardiola ofrecen un acto electoral en Navalmoral de La Mata

Navalmoral de la Mata (Cáceres) (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, protagonizan un acto de campaña en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata en el último fin de semana previo a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, interviene en un acto junto al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en Villanueva de la Serena (Badajoz), y en Almendralejo (Badajoz) el presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto público de campaña electoral de su partido en Extremadura.

El Gobierno de Canarias declara la alerta por lluvias, oleaje, inundaciones y viento

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias, fenómenos costeros, vientos y oleaje en todo el archipiélago por el paso de la borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas de viento de entre 70 y 100 km/h y olas de hasta 9 metros.

La alerta por viento comenzó a las 15:00 horas de este viernes, las de fenómenos costeros e inundaciones a las 18:00 horas y la de lluvias se activa a las 20:00 horas. Las lluvias más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura.

Habrá inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea

Madrid (EFE).- Este sábado será un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca Emilia en torno a Marruecos que hará predominar los cielos nubosos y las precipitaciones, que alcanzarán los 100 litros acumulados en el Estrecho y el litoral gaditano.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos tenderán a despejarse en el norte peninsular, mientras que las lluvias afectarán toda la jornada a Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y a la mayor parte del tercio oriental peninsular, aunque serán poco probables en Cataluña.

