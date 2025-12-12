Hoy será noticia. Sábado, 13 de diciembre

Espana agencias

El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de SEPI y al considerado socio de Cerdán

Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.

Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Feijóo y Guardiola ofrecen un acto electoral en Navalmoral de La Mata

Navalmoral de la Mata (Cáceres) (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, protagonizan un acto de campaña en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata en el último fin de semana previo a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, interviene en un acto junto al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en Villanueva de la Serena (Badajoz), y en Almendralejo (Badajoz) el presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto público de campaña electoral de su partido en Extremadura.

El Gobierno de Canarias declara la alerta por lluvias, oleaje, inundaciones y viento

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias, fenómenos costeros, vientos y oleaje en todo el archipiélago por el paso de la borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas de viento de entre 70 y 100 km/h y olas de hasta 9 metros.

La alerta por viento comenzó a las 15:00 horas de este viernes, las de fenómenos costeros e inundaciones a las 18:00 horas y la de lluvias se activa a las 20:00 horas. Las lluvias más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura.

Habrá inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea

Madrid (EFE).- Este sábado será un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca Emilia en torno a Marruecos que hará predominar los cielos nubosos y las precipitaciones, que alcanzarán los 100 litros acumulados en el Estrecho y el litoral gaditano.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos tenderán a despejarse en el norte peninsular, mientras que las lluvias afectarán toda la jornada a Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y a la mayor parte del tercio oriental peninsular, aunque serán poco probables en Cataluña.

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

Acusado en la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés niega cualquier nexo profesional con Koldo García, rehúsa responder preguntas en el Senado y subraya la transparencia de sus sociedades, según su testimonio

El empresario Juan Carlos Barrabés

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

El tribunal de mayor rango desestima los recursos para liberar a los principales procesados en el caso sobre presuntas anomalías en la compra de material sanitario, avalando la decisión de mantener la prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad del caso

El Supremo envía a juicio

La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire

El juez Antonio Piña tomará en las próximas horas una decisión clave sobre la situación legal de los últimos arrestados en el caso, que investiga irregularidades en adjudicación de contratos estatales vinculadas a una firma bajo sospecha

La UCO realiza registros en

El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición

Los visitantes podrán explorar por primera vez archivos originales y documentos nunca antes mostrados que narran la transformación institucional de España tras su integración europea, acceder a áreas emblemáticas y descubrir hitos desconocidos del Parlamento durante las Jornadas de Puertas Abiertas

El Congreso abrirá mañana sus

La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar en la investigación por la que fue detenida Leire

Agentes revisan oficinas en varias ciudades para obtener material probatorio sobre supuesta corrupción en adjudicaciones estatales vinculadas a Servinabar, presidida por Santos Cerdán, según orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, reporta Europa Press

La Guardia Civil realiza registros
