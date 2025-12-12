Guardiola, un liderazgo apuntalado en un estilo muy personal

Cristina Sánchez Correa

Mérida, 12 dic (EFE).- Aunque han llegado a comparar sus formas en política con las de otros dirigentes populares como Ayuso o Juanma Moreno, lo cierto es que María Guardiola ha sabido consolidar en tiempo récord su liderazgo en el PP extremeño apuntalado en un estilo muy personal, pegado a la tierra y que busca conectar con las nuevas generaciones a través de plataformas digitales.

Elegida por unanimidad presidenta del PP en julio de 2022 como relevo de José Antonio Monago, solo un año después Guardiola (Cáceres, 1978) se convertiría en la primera mujer en acceder a la Presidencia de la Junta, gracias a la mayoría del bloque de derechas para conformar el primer gobierno de coalición de la región.

"Lo que tienen es un pequeño problema y es que soy la primera mujer presidenta de Extremadura y soy del PP, y eso escuece mucho a los fundamentalistas y espíritus puros del feminismo", dijo recientemente en un acto público dirigiéndose a la izquierda.

No en pocas ocasiones ha reprochado un tono paternalista de la oposición al referirse a ella e incluso en plena campaña electoral ha recriminado al líder de Vox, Santiago Abascal, su "tufo machista" al insinuar un posible cambio de candidato para dar su apoyo.

Precisamente la defensa de la igualdad ha sido una de sus señas de identidad al asumir personalmente estas políticas y motivo de fricción -uno de muchos- con su exsocio de gobierno.

Siempre ha condenado los discursos que niegan la violencia machista, en cuya lucha no dará "ni un paso atrás"; ha defendido los derechos del colectivo LGTBI frente a las pretensiones fallidas de Vox de derogar la pionera ley en Extremadura que los protege; y ha pedido dar "un trato digno" a los menores migrantes.

Tres cuestiones: igualdad, derechos LGTBI e inmigración que ha pedido sacar de las trincheras políticas, con un mensaje claro a Vox: que no aceptaría "chantajes", ni la imposición de cuestiones "ideológicas".

Salvo unos presupuestos durante el gobierno de coalición y después apoyo puntual a una rebaja fiscal sujeta a la aprobación de la Ley de Concordia, la tónica han sido las desavenencias, con dos cuentas fallidas, hasta el punto de que Guardiola ha cargado contra la pinza PSOE-Vox, al que ha acusado de alimentar a Pedro Sánchez por interés personal de Abascal.

Funcionaria de carrera, casada y madre de dos hijos, de 2011 a 2015 fue secretaria general de Economía y Hacienda de la Junta y posteriormente edil en Cáceres.

Cuando saltó a la primera línea de la política regional era una absoluta desconocida pero ha ganado notoriedad hasta ser una de las caras visibles del partido a nivel nacional.

Desde un primer momento se ha caracterizado por un perfil moderado, con un discurso claro y directo, a la par que muy combativo hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

Su decisión de convocar elecciones anticipadas ante la falta de presupuestos, convencida de que sin la ley más importante de la región no se puede gobernar, ha puesto frente a un espejo al líder del PSOE en España en la misma tesitura.

De "valentía democrática" han tildado sus compañeros de partido la determinación de Guardiola, a la que tienen en consideración en Génova, pues la nombraron una de las encargadas de la Ponencia de Estatutos del PP en el Congreso celebrado en julio.

Su sintonía con otros barones territoriales del PP quedó plasmada en la visita a Extremadura de los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sellar acuerdos de colaboración en cuestiones compartidas como cohesión territorial, la central nuclear de Almaraz o el AVE Madrid-Lisboa.

De Guardiola destaca además su apuesta por la identidad regional, con predominio de banderas extremeñas en los actos de partido y de cuyos colores se ha envuelto, en forma de vestimenta, en algunos notorios eventos de dentro y fuera de la región.

Una comunidad que 'se ha pateado' en su afán por mantenerse cerca de los extremeños, y cualidad de la que gozaba su antecesor, el socialista Guillermo Fernández Vara, a quien, pese a sus diferencias ideológicas, no tuvo reparos en elogiar tras su fallecimiento: "un hombre bueno al servicio de su tierra"; y proponer que dé nombre a la Facultad de Medicina.

Sabedora de que la mejor forma de llegar a las generaciones más jóvenes son las redes sociales, hace de ellas un uso habitual y recientemente se ha abierto un perfil en la plataforma TikTok con el que promete "ser más entretenida que una rueda de prensa". EFE