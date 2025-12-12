Espana agencias

Eroski eleva sus beneficios un 36 % hasta los 90,3 millones en el tercer trimestre

Bilbao, 12 dic (EFECOM).- Eroski ha obtenido un resultado positivo de 90,3 millones al cierre del tercer trimestre contable de 2025 (del 1 de febrero al 31 de octubre), lo que supone un 36 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Según los resultados hechos públicos este viernes, el beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha ascendido a 251 millones, un 1,8 % más que en 2024.

El volumen de actividad ha alcanzado unas ventas brutas de 4.501 millones. Las correspondientes al ámbito alimentario han sido el motor principal de crecimiento, con un aumento del 2,9 % respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 4.270 millones.

"Esta progresión está marcada por la buena recepción del esfuerzo promocional y de contención de precios realizado por el grupo desde finales del 2021 con el objetivo de mitigar el traslado de los mayores costes a los precios de venta", ha valorado la compañía.

El próximo año será el último del plan estratégico vigente y la cooperativa ha incidido en que mantiene una hoja de ruta centrada en un crecimiento "rentable y prudente".

Abogará así por seguir reforzando su modelo de proximidad y la apuesta por la marca propia y de fabricante, y el producto local, impulsando la digitalización y la omnicalidad.

"Con una estructura financiera ya ordenada, el grupo avanza en su estrategia de crecimiento bajo una estricta disciplina financiera, destinando recursos a la modernización de tiendas y a la ampliación de la red en territorios estratégicos, en línea con el objetivo de apalancamiento anunciado", ha añadido.

Los resultados anunciados este viernes no reflejan los gastos derivados de la operación de refinanciación que llevó a cabo el pasado mes de noviembre. EFECOM

