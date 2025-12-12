Espana agencias

El Valencia firma su mejor inicio de Euroliga y el mejor arranque combinado con la acb

Valencia, 12 dic (EFE).- El Valencia Basket, que este jueves se impuso al Anadolu Efes en la Euroliga, ha firmado su mejor inicio de curso en la máxima competición europea, pero también protagoniza la mejor temporada de todas en las que ha combinado el principal torneo continental con las competiciones acb.

Al derrotar en esta décimo quinta jornada al equipo turco (94-82), el conjunto de Pedro Martínez sumó su décima victoria y nunca antes había necesitado menos partidos para alcanzar la decena de triunfos en la Euroliga.

El ritmo actual de triunfos mejora el de la campaña 2020-21, cuando, a las órdenes de Jaume Ponsarnau, alcanzó la décima victoria en la jornada 16 del campeonato. En su anterior participación en la Euroliga, en la campaña 23-24, con Álex Mumbrú de entrenador, alcanzó los diez partidos ganados en la jornada 18.

En el lado contrario, en la campaña 2017-18, el equipo no sumó su décimo triunfo hasta la jornada 27 de la fase regular. Ese curso fue el que más le costo llegar a las diez victorias en la máxima categoría.

Pero, además, esta campaña es también, de momento, en la que mejor balance de triunfos tiene si se unen los de la Euroliga con los de la acb. Las dos victorias en la Supercopa y las ocho que lleva en la Liga Endesa hacen que su balance tras los 26 primeros choques oficiales sean de 20-6.

Hasta ahora el mejor registro del Valencia a estas alturas de la temporada era el de al campaña 2003-04, en el que ganó en 17 de sus primeros 26 partidos. En el anterior ejercicio en el que combinó la Euroliga con los torneos nacionales, el 23-24, llegó a este punto con 16 victorias y 10 derrotas. EFE

