El sistema eléctrico español ingresará 83,8 millones de interconexiones internacionales

Madrid, 12 dic (EFECOM). El sistema eléctrico español percibirá 83,8 millones de euros como resultado de las subastas anuales de capacidad de intercambio de electricidad de las interconexiones con Francia y con Portugal para 2026, esto representa un incremento del 17 % respecto al año previo.

Las subastas entre España y Francia han alcanzado para 2026 los 160 millones de euros, lo que supone un aumento del 18 % respecto al año anterior; esta cantidad resultante se repartirá a partes iguales entre ambos países, por lo que esta subasta genera 80 millones de ingresos para el sistema eléctrico español, según explica Red Eléctrica en una nota este viernes.

Por su parte, el resultado de la subasta con Portugal fue de 7,6 millones de euros, un 10 % más que el año anterior y la mitad de esta cantidad -3,8 millones de euros- será para el sistema eléctrico español.

Las subastas, recuerda REE, permiten aprovechar al máximo los enlaces internacionales y contribuyen a la estabilidad en la fijación de precios del mercado interior de la electricidad.

Cada mes de diciembre, los operadores de los sistemas eléctricos de España, Francia y Portugal llevan a cabo estas cuatro subastas, por interconexión y por cada sentido de utilización, a través de la Plataforma Europea de Asignación única (JAO), asignándose así los derechos de uso de capacidad ofertada, de importación o exportación.

A propuesta de los reguladores francés (CRE) y español (CNMC), este año se han realizado dos subastas para 2026 entre Francia y España: una del 10 al 17 de septiembre y otra del 4 al 11 de diciembre, coincidente, la última, con la celebración de la subasta anual con Portugal.

Durante 2026 los adjudicatarios de estos derechos de uso recibirán la diferencia de precios que se establezca en el mercado diario a cada lado de la interconexión.

En la interconexión con Francia, como resultado de ambas subastas anuales se han asignado un total de 819 megavatios (MW) en el sentido Francia-España para todo 2026 y de 680 MW en el sentido España-Francia, que se desglosa en la totalidad de la capacidad para el 87 % de las horas y, el tiempo restante, su capacidad será de 150 MW.

Por su parte, en el sentido Portugal-España, se han asignado 489 MW para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 0,30 euros por MW y hora, obteniendo capacidad 14 de las 35 entidades participantes en la subasta.

Por su parte, en el sentido España-Portugal se han asignado 630 MW, con un precio resultante de 1,15 euros por MW y hora, habiendo obtenido capacidad 15 de las 40 entidades participantes en la subasta. EFECOM

