El PP pide a Sánchez "volver de Narnia" y dimitir tras personarse la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica

La solicitud realizada por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso y ofrezca explicaciones sobre lo que ha calificado como “corrupción sistémica” en el Ejecutivo, tomó fuerza después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara actuaciones en diferentes instituciones del Estado. De acuerdo con la información difundida por varios dirigentes populares y detallada por distintos medios, la presencia de la UCO en entidades como Correos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica responde a la investigación de una trama de presuntas irregularidades que involucran a Leire Díez, exmilitante del PSOE arrestada días atrás.

Según reportó el medio, las peticiones del principal partido opositor reflejan el aumento de la presión política tras conocerse la actuación de la Guardia Civil en busca de documentación relacionada con la causa por la que Díez permanece detenida. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, anunció públicamente que en el momento en que el presidente del Gobierno compartía en redes sociales una entrevista concedida a la revista italiana 'L'Espresso', los agentes de la UCO se encontraban realizando diligencias en las sedes de Correos, Hacienda y Transición Ecológica. Muñoz solicitó de nuevo la convocatoria de elecciones, instando a Sánchez con alusiones al universo literario de ‘Las crónicas de Narnia’ a regresar “de Narnia, dimitir y convocar elecciones”.

En ese contexto, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, intervino también a través de redes sociales para señalar que “un día más España amanece con la UCO registrando ministerios y empresas públicas”, advirtiendo que la situación no se detendrá con maniobras mediáticas. Tellado empleó expresiones como “la corrupción lo ha devorado todo” y apeló a la dirección del Gobierno a “salir con las manos en alto y entregarse”, insistiendo en el carácter grave de las actuaciones policiales.

Tal como publicó el medio, estas declaraciones se produjeron justo después de que la UCO se presentara en varias dependencias estatales para recabar información y documentación relevante para la investigación, poniendo el foco en posibles irregularidades durante procesos de contratación en el sector público y en las gestiones llevadas a cabo por la exmilitante socialista implicada en la causa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reclamado horas antes la necesidad de una comparecencia urgente de Sánchez ante las Cortes Generales, alegando que “España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas”, mientras el presidente del Gobierno permanece, en sus palabras, “encerrado en la Moncloa”. Feijóo remarcó que no considera aceptable que Sánchez evite comparecer ante la representación popular al menos hasta febrero, tal como había previsto el Ejecutivo.

Según informó el medio, la comparecencia solicitada por Feijóo y la petición de un Pleno extraordinario en el Congreso la próxima semana se enmarcan dentro de la ofensiva política impulsada por el PP para exigir explicaciones sobre las sucesivas actuaciones judiciales y policiales relacionadas con miembros o exmiembros del PSOE que ocupan o han ocupado cargos vinculados a contratos públicos investigados.

La noticia sobre la detención de Leire Díez, así como la presencia de la UCO en las sedes de relevantes instituciones estatales, ha intensificado el debate en el ámbito político acerca de la transparencia y la asunción de responsabilidades ante casos investigados por corrupción. Según consignó el medio, el PP ha aprovechado el contexto para incrementar la presión sobre la figura de Sánchez, tanto en el plano institucional como en el terreno del discurso público.

Esta dinámica de tensión política ha venido acompañada por críticas explícitas de los portavoces populares hacia la gestión de comunicación del Gobierno sobre el asunto. La difusión por parte de Sánchez de contenidos relacionados con su entrevista en una publicación internacional al tiempo que se desarrollaban registros en dependencias estatales fue especialmente señalada por miembros del PP, que utilizaron este hecho como argumento para reforzar sus demandas de dimisión y convocatoria inmediata de elecciones.

Durante sus intervenciones, los representantes populares han insistido en la gravedad de las investigaciones en curso, sosteniendo que afectan al núcleo de la gestión pública y refuerzan su diagnóstico de una presunta corrupción arraigada en el Gobierno. Tanto Ester Muñoz como Miguel Tellado emplearon mensajes rotundos en sus redes sociales para instar a una respuesta institucional por parte de Sánchez y responsabilizarlo políticamente del clima de sospecha que rodea a la actividad ejecutiva.

A lo largo de la jornada, según detalló el medio, la exigencia opositora pasó a centrarse en la necesidad de transparencia y en la convocatoria de una sesión parlamentaria de carácter extraordinario. La solicitud, según explicaron los portavoces del PP, busca forzar al presidente a abordar de manera pública y directa las acusaciones y los hechos investigados que afectan a dirigentes vinculados al partido socialista y a la gestión de recursos públicos.

Mientras tanto, el desarrollo de las investigaciones judiciales y policiales continúa, en paralelo a la escalada de presión política e institucional promovida desde las filas populares. La presencia de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica, corroborada por fuentes del propio PP y difundida por el medio, refuerza el interés de la opinión pública en una causa que involucra la gestión de contratos en el ámbito estatal y la actuación de altos funcionarios y cargos administrativos.

La reacción del Gobierno a estas demandas todavía no se ha concretado en una comparecencia parlamentaria inmediata, y desde el Partido Popular se ha reiterado la necesidad de que el presidente actúe conforme a la “gravedad” atribuida a los hechos por la oposición en el contexto de las investigaciones judiciales en marcha.