El PP critica al Gobierno por "ocultar información" sobre la peste porcina

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El Partido Popular (PP) ha criticado al Gobierno central "por ocultar información clave (a los ejecutivos regionales) sobre el foco de la peste porcina".

En un comunicado emitido tras una reunión de su coordinadora de Agricultura, Carmen Crespo, con los consejeros de Agricultura de las comunidades donde gobierna, esta formación política ha afirmado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) "conocía desde hace tiempo que el origen del brote podría estar en un laboratorio de Cataluña", "el Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA".

A su juicio, es "grave" que el MAPA siga "sin compartir con los responsables autonómicos" esta "información relevante" "de forma oficial", por lo que el PP ha decidido remitir a este departamento una carta para transmitir su "enorme malestar por la opacidad y la falta de lealtad institucional" que ha mantenido con las comunidades.

El PP también ha informado de que va exigir nuevamente al ministro Luis Planas que convoque "con urgencia" una Conferencia Sectorial conjunta de Agricultura y Medio Ambiente para "aclarar la situación y coordinar nuevas actuaciones".

También ha reclamado que "las comunidades autónomas participen en el Comité de Expertos mediante la designación de técnicos cualificados para este organismo, que evaluará el alcance del brote, con el fin de garantizar transparencia y rigor en la toma de decisiones". EFECOM