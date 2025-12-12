El PNV "apostaría" por que en 2026 se celebrarán elecciones generales ante "la crisis" del Gobierno

Durante la entrevista con Onda Vasca, Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, resaltó que la inquietud manifestada por las bases del Partido Socialista y, de forma más aguda, por las mujeres del partido, se intensifica ante la ausencia de definiciones claras frente a diversos escándalos e investigaciones que afectan al Ejecutivo. Según consignó Europa Press, la dirigente subrayó que el clima de incertidumbre instalado en el entorno político está directamente vinculado a la capacidad de maniobra del presidente Pedro Sánchez, quien ostenta la prerrogativa exclusiva de decidir sobre un eventual adelanto electoral.

El medio Europa Press informó que Vaquero vinculó de forma directa el futuro político del gobierno con la gestión que realice Sánchez frente a las presiones derivadas de denuncias de acoso sexual y supuestos casos de corrupción. Añadió que la atmósfera de desorientación se ha extendido no solo en el entorno del Partido Socialista, sino también fuera de él, implicando a aliados y socios parlamentarios. La reacción oficial ante las acusaciones y el curso de las investigaciones, según la portavoz nacionalista, ha creado malestar visible entre los cuadros socialistas, impactando especialmente en la percepción interna de la organización.

Europa Press detalló que la posibilidad de que se convoquen elecciones generales en 2026 depende de la evolución de los acontecimientos judiciales y de la forma en que el Gobierno aborde la crisis. Vaquero sostuvo que la responsabilidad de la convocatoria recae únicamente en Sánchez, pero advirtió que esta atribución está condicionada por los movimientos que se produzcan en torno a los procedimientos judiciales y a los nuevos escenarios políticos que puedan surgir a partir de los mismos. De acuerdo con sus declaraciones, la falta de respuestas convincentes y la progresión de las causas abiertas han erosionado la estabilidad de la legislatura y mantienen abierta la incógnita sobre la duración del mandato actual.

La portavoz describió que dentro del Partido Socialista se han producido fracturas y que la militancia de base expresa una preocupación cada vez mayor ante la falta de una estrategia clara que permita afrontar la situación. Según recogió Europa Press, Vaquero insistió en que el PNV aboga por una actitud orientada a la transparencia y a la responsabilidad, exigiendo del Ejecutivo respuestas contundentes y determinación para restaurar la confianza perdida en el entorno institucional.

Durante la conversación, Vaquero recordó que el PNV cuenta con cinco diputados en la Cámara Baja, lo que, según sus palabras publicadas por Europa Press, no limita la influencia de la formación nacionalista en el desarrollo de la legislatura. Mencionó que su partido no atravesará ciertas “líneas rojas”, especial referencia a la ruptura que ya protagonizó con el Partido Popular en el pasado, tras la sentencia del caso Gürtel y antes de la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno. No obstante, la portavoz remarcó que el acuerdo de investidura suscrito entre el PNV y el PSOE sigue vigente, aunque advirtió que su continuidad dependerá de la capacidad de los socialistas para gestionar eficazmente la crisis interna y ofrecer respuestas satisfactorias frente a las demandas de transparencia y resolución.

De acuerdo con la información de Europa Press, Vaquero destacó el peso de las investigaciones sobre la toma de decisiones electorales y subrayó que cualquier modificación en el calendario legislativo dependerá de la determinación personal de Sánchez como presidente del Ejecutivo. También apuntó que la preocupación por el rumbo político trasciende a los aliados parlamentarios y alcanza a la militancia socialista, donde el desconcierto es creciente por la falta de pasos específicos para recuperar la confianza institucional.

La inquietud registrada por Europa Press afecta tanto a quienes dirigen el Partido Socialista como a quienes integran sus bases, todos ellos solicitando una mayor claridad en la comunicación y en las actuaciones oficiales ante los escándalos investigados. Vaquero remarcó que la actitud de las autoridades encargadas ante las denuncias y las pesquisas judiciales será crucial para definir la continuidad de la legislatura o la posible convocatoria de elecciones anticipadas.

En todo momento, la portavoz del PNV manifestó la importancia de demostrar “capacidad resolutiva, transparencia y determinación”, cualidades que, según expresó y consignó Europa Press, permitirían afrontar la crisis de confianza que afecta al Gobierno y ampliarían las probabilidades de sostener la legislatura hasta 2026. Vaquero subrayó que la sociedad y los distintos sectores políticos siguen esperando respuestas claras y firmes, ya que la falta de definiciones mantiene abierta la incertidumbre sobre la duración y la estabilidad del actual mandato.

Los reportes de Europa Press señalaron que los episodios recientes, acompañados de denuncias en el seno del Ejecutivo y la apertura de procesos judiciales, han generado una crisis de confianza que repercute tanto en el Gobierno como en sus principales aliados y socios parlamentarios. Vaquero reiteró que la manera en que el Ejecutivo responde a estos desafíos determinará la solidez de las instituciones y condicionará la celebración de elecciones generales, que, a juicio del PNV, se celebrarían en 2026 siempre que Sánchez gestione de forma eficaz las tensiones actuales.