El petróleo Brent baja un 0,26 %, hasta los 61,12 dólares por barril

Londres, 12 dic (EFECOM).- El precio del barril de Brent para entrega en febrero bajó este viernes un 0,26 %, hasta situarse en 61,12 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,16 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 61,28 dólares.

El Brent terminó la semana a la baja, acumulando pérdidas semanales del 4,13 % -o 2,63 dólares- y en sus niveles mínimos desde hace siete semanas.

El sentimiento bajista siguió pesando en los inversores, que centraron su foco en las perspectivas de exceso de oferta en el mercado, dejando de lado las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela.

La incautación por parte de Washington un petrolero frente a las costas venezolanas, calificado por Caracas como un "acto de piratería", provocó una subida en el 'oro negro', ante posibles temores de más incautaciones que pudieran afectar al suministro de crudo. EFECOM

