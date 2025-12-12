El Congreso abre hoy sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una expos

El Congreso volverá a abrir sus puertas al público este viernes y sábado como colofón a los actos por el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978, y aprovechará para homenajear los 40 años de la adhesión de España a la UE, que tuvo lugar el 1 de enero de 1986, con una exposición en la Sala Constitucional, una de las más importantes de la Cámara.

La última vez que el Congreso abrió sus puertas a la ciudadanía fue los pasados 13 y 14 de junio, con motivo, en esa ocasión, del aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista.

LA QUINTA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

Y, como es habitual desde que lo instaurara el presidente 'popular' del Congreso Federico Trillo-Figueroa, este viernes el Congreso celebrará la que es ya la trigésima edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, la quinta en lo que va de legislatura, abriendo la conocida como Puerta de los Leones.

Y durante dos días los ciudadanos que así lo deseen podrán acercarse al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para hacer un recorrido por sus instalaciones. Este año, como novedad, habrá una exposición en la Sala Constitucional con documentos del archivo del Congreso relacionados con la pertenencia de España a la UE, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los primeros visitantes en llegar a las Jornadas, como suele ser habitual, serán recibidos por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y el resto de los miembros de la Mesa y con los portavoces que quieran acercarse a saludarles.

SE CELEBRA DESDE 1997

Esta actividad se inauguró en 1997 a iniciativa del entonces presidente de la Cámara, Federico Trillo, para celebrar ese año el aniversario de la Constitución de 1978. Y una década después, en 2005 y 2006, fue el socialista Manuel Marín quien amplió las jornadas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.

La también socialista Armengol quiso retomar esa segunda convocatoria de junio siendo la de este año las cuartas Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en ese mes y las segundas de su mandato (las quintas si se cuentan las de diciembre). En las Jornadas de Puertas Abiertas de noviembre de 2024 fueron casi 9.000 las personas que visitaron el Congreso.