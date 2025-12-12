Espana agencias

El Congreso abre hoy sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una expos

Guardar

El Congreso volverá a abrir sus puertas al público este viernes y sábado como colofón a los actos por el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978, y aprovechará para homenajear los 40 años de la adhesión de España a la UE, que tuvo lugar el 1 de enero de 1986, con una exposición en la Sala Constitucional, una de las más importantes de la Cámara.

La última vez que el Congreso abrió sus puertas a la ciudadanía fue los pasados 13 y 14 de junio, con motivo, en esa ocasión, del aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista.

LA QUINTA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

Y, como es habitual desde que lo instaurara el presidente 'popular' del Congreso Federico Trillo-Figueroa, este viernes el Congreso celebrará la que es ya la trigésima edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, la quinta en lo que va de legislatura, abriendo la conocida como Puerta de los Leones.

Y durante dos días los ciudadanos que así lo deseen podrán acercarse al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para hacer un recorrido por sus instalaciones. Este año, como novedad, habrá una exposición en la Sala Constitucional con documentos del archivo del Congreso relacionados con la pertenencia de España a la UE, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los primeros visitantes en llegar a las Jornadas, como suele ser habitual, serán recibidos por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y el resto de los miembros de la Mesa y con los portavoces que quieran acercarse a saludarles.

SE CELEBRA DESDE 1997

Esta actividad se inauguró en 1997 a iniciativa del entonces presidente de la Cámara, Federico Trillo, para celebrar ese año el aniversario de la Constitución de 1978. Y una década después, en 2005 y 2006, fue el socialista Manuel Marín quien amplió las jornadas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.

La también socialista Armengol quiso retomar esa segunda convocatoria de junio siendo la de este año las cuartas Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en ese mes y las segundas de su mandato (las quintas si se cuentan las de diciembre). En las Jornadas de Puertas Abiertas de noviembre de 2024 fueron casi 9.000 las personas que visitaron el Congreso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal acusa a Sánchez de legar "corrupción, ruina y colapso" y el presidente le tacha de "vasallo de Trump"

El dirigente de Vox arremetió en el Congreso contra el Ejecutivo, mientras que Pedro Sánchez respondió defendiendo su balance económico y criticó la relación de su adversario con el expresidente estadounidense en una sesión marcada por el cruce de recriminaciones

Abascal acusa a Sánchez de

El PNV no ve pruebas suficientes para condenar al fiscal general y cree "mucho más equilibrados" los votos particulares

El Partido Nacionalista Vasco solicita que todos los argumentos judiciales, incluidos los disidentes, se hagan públicos en fallos de gran impacto para reforzar la confianza ciudadana, fortalecer la transparencia y proteger la independencia del sistema de justicia

El PNV no ve pruebas

Rufián llama "inútiles" a los del PSOE por su actuación en casos de acoso sexual: "Nadie entiende lo que están haciendo"

Colectivos y militantes exigen apertura total de informes y revisión independiente, mientras aumentan la presión por la falta de transparencia en el PSOE y crecen las críticas por la protección insuficiente y la desconfianza en los actuales protocolos internos

Rufián llama "inútiles" a los

El PSOE asegura que apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso de Lugo

Expertos independientes, mayores controles sobre la confidencialidad y una suspensión automática anteceden a cualquier fallo judicial en los casos de señalados, en el marco del nuevo protocolo regulador de denuncias internas implementado para prevenir represalias y proteger víctimas

El PSOE asegura que apartará

El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar

El Ejecutivo aceleró un protocolo extraordinario tras la inhabilitación de García Ortiz, optando por una figura con experiencia en defensa de víctimas, trayectoria en fiscalías provinciales y liderazgo en la modernización de los procesos internos del Ministerio Público

El BOE publica el cese
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española avala el

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”