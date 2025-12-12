El brasileño Paulo Guludjian, nuevo director general de Diageo Iberia

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Diageo ha anunciado este viernes el nombramiento del brasileño Paulo Guludjian como director general de su filial Iberia, que sustituye en el cargo a Patrick Gantier, quien dejará la compañía a finales de 2025 "tras cumplir con éxito el objetivo de lanzar la nueva unidad de negocio Diageo Iberia".

En un comunicado, esta compañía -que cuenta con las marcas de bebidas Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Baileys, Tanqueray y Cardhu, entre otras- ha informado de que Guludjian ocupaba desde hace dos años la Dirección Comercial Global del grupo y que ha desarrollado su carrera profesional en Diageo durante los últimos 13 años.

El nuevo director de Diageo Iberia cuenta un MBA y realizó estudios de Administración de Empresas y Gestión Empresarial; además, cuenta con de 28 años de experiencia en el sector de gran consumo, ya que trabajó previamente en Unilever.

Ha detallado que Gantier se incorporó a Diageo en mayo de 2023 y ocupó el puesto de director general para el Sur de Europa; además de impulsar el lanzamiento de Diageo Iberia y Diageo Francia, ha puesto en marcha "estructuras transversales a nivel europeo", como los "centros de excelencia" que, en el caso de España, se centran en las categorías de whisky y tequila. EFECOM