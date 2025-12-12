Espana agencias

Digitales urge integrar ciberseguridad y ética en la implantación de la IA en las empresas

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Asociación Española para la Digitalización (Digitales) urge integrar ciberseguridad y ética en la implantación de la inteligencia artificial (IA) en las empresas ante el crecimiento de los ciberataques enfocados a estas tecnologías.

Entre las propuestas concretas para este "enfoque integral", Digitales destaca desarrollar un marco de gobernanza robusto que incluya la anonimización y cifrado de datos, el uso de técnicas de privacidad para evitar sesgos, o la adopción de estándares internacionales para la gestión de sistemas de IA.

Además, consideran que existen prácticas concretas en función del sector, por ejemplo, en el comercio estiman "crítica" la protección de los datos de los clientes en el uso de chatbots o la anoninimización de historiales en el área de la salud.

Digitales ha reunido estas recomendaciones en su informe "Inteligencia Artificial y Ciberseguridad: recomendaciones para una implementación segura en las empresas", que presentará el próximo lunes.

La asociación recuerda que el número de empresas que han adoptado estas tecnologías en España se ha duplicado entre 2002 y 2024 en un contexto donde los ciberataques globales a modelos de IA se han multiplicado por cinco desde 2023.

Por otra parte, Digitales apunta que esto tiene un impacto económico, puesto que, el coste medio de una brecha de seguridad en IA alcanzó los 4,5 millones en 2025, un 15 % más que el año anterior según un informe de IBM Security.

Un panorama que preocupa a la asociación en España, donde un informe de Cisco señala que casi el 80 % de las empresas reconoce haber sufrido incidentes relacionados con inteligencia artificial y un estudio de Kaspery avanza que solo el 27 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas cuentan con una estrategia de ciberseguridad. EFECOM

