Covirán refuerza su expansión con 11 nuevos supermercados en un mes en España y Portugal

Granada, 12 dic (EFECOM).- La cooperativa Covirán continúa su expansión con la inauguración durante el mes de noviembre de once nuevos supermercados repartidos en Andalucía, Cataluña, Valencia, Galicia y Portugal, estrenos que han generado medio centenar de puestos de trabajo y que ofrecen 2.180 metros cuadros de salas de ventas.

La firma de supermercados de Granada estrenó establecimientos en cuatro comunidades autónomas de España y en Portugal, aperturas que suponen la incorporación de 51 profesionales y que refuerzan la red de distribución local que caracteriza a Covirán.

El director general de Covirán, Esteban Gutiérrez, ha incidido en que estas aperturas reflejan la confianza de los socios en el modelo cooperativo y se traducen además en creación de empleo y en un refuerzo del tejido empresarial.

Las nuevas tiendas incluyen siete establecimientos Covirán Origen, tres Covirán Plus y un nuevo supermercado en el formato clásico.

Covirán, compuesta por más de 2.100 socios detallistas independientes, es la primera cooperativa ibérica por número de establecimientos tras cerrar 2024 con 2.472 supermercados repartidos principalmente por España y Portugal. EFECOM

