Calcuta inaugurará la estatua más alta del mundo de Messi para celebrar su llegada a India

Nueva Delhi, 12 dic (EFE).- Calcuta inaugurará este sábado la que las autoridades locales describen como la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi, una estructura de hierro de 70 pies o más de 20 metros, construida por un club deportivo de la ciudad, coincidiendo con la llegada del futbolista argentino a la India.

La obra, ubicada en el barrio de Lake Town, representa a Messi levantando la Copa del Mundo y, según informaron los autores fue realizada en aproximadamente 40 días, con los últimos trabajos de acabado todavía en marcha.

La inauguración marcará el inicio de la visita del jugador argentino a la India, en el marco de la gira 'GOAT Tour', con la que Messi recorrerá durante tres días algunas de las principales ciudades del país —primero Calcuta, y luego Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

El ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose, quien también preside el club organizador, señaló que no existe otra estatua dedicada al jugador de dimensiones comparables. Bose recordó que el mismo club ha realizado homenajes previos a figuras del fútbol que visitaron Calcuta, como Diego Maradona, Ronaldinho y el portero argentino Emiliano Martínez.

"Esta es una estatua de 70 pies. No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días", declaró Bose a los medios locales.

Los organizadores explicaron que la inauguración se llevará a cabo de forma virtual, ya que Messi no podrá desplazarse hasta el lugar por motivos de seguridad y orden público, aunque su llegada a la ciudad está prevista como parte de su visita al país.

El club local que ha organizado su construcción, el Sree Bhumi Sporting Club, aseguró que el homenaje busca reconocer la amplia base de seguidores que el jugador mantiene en Bengala Occidental, una región con una tradición futbolística arraigada.

El apoyo a Messi en la región es un fenómeno consolidado en Bengala —tanto del lado indio como en Bangladés—, donde el fútbol argentino y la figura del delantero alcanzan altos niveles de popularidad y sus partidos suelen congregar a gran número de aficionados.

Durante la gira, Messi inaugurará la estatua y un mural dedicados a su figura en Calcuta, jugará un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Bombay y mantendrá reuniones con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades, según el programa preliminar difundido por la organización. EFE

