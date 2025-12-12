Cae una red de tráfico de armas y cocaína que operaba desde Sevilla, Madrid y Tenerife

Sevilla, 12 dic (EFE).- La Guardia Civil de las comandancias de Sevilla y Tenerife han detenido a siete personas que supuestamente formaban una organización criminal dedicada a la adquisición y modificación de armas de fuego junto con la munición para posteriormente ser vendidas en el mercado ilícito, así como por su presunta implicación en el tráfico de grandes cantidades de cocaína.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que en esta operación se han realizado registros en siete domicilios en distintas localidades de las provincias de Sevilla y Tenerife y varias oficinas y naves vinculadas a la organización, donde se han incautado más de 30 armas de fuego cortas y detonadoras transformadas para efectuar fuego real en perfecto funcionamiento.

Encontraron también más de 1.300 cartuchos metálicos, y se han intervenido grandes cantidades de sustancias estupefacientes, joyas y relojes de lujo, máquinas de contar dinero y más de 30.000 euros en metálico, además de diversos equipos específicos para la detección de vigilancias policiales.

En el interior de una de las naves registradas se localizó una oficina que había sido convertida en un taller para la fabricación o transformación de armas de fuego, fabricadas a demanda de otros grupos delictivos, y que contaba con un banco de pruebas insonorizado donde los clientes podían probar las armas que encargaban.

Paralelamente la Guardia Civil constató que la organización llegó a transportar semanalmente más de 50 kilos de cocaína desde Sevilla y Madrid con destino Tenerife. Durante la investigación se han intervenido varios paquetes que contenían más de 20 kilos de esta droga.

Como resultado de las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por parte de la Guardia Civil se da por desarticulada al completo la organización que operaba principalmente en las provincias de Sevilla, Madrid y Tenerife, y cuyas actividades ilícitas en el tráfico de armas de fuego y drogas suponían un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

La operación 'Embarcadero Bambú' se inicó a través del Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y estaba liderada por unidades de mayor especialización en el ámbito del tráfico de armas de la Comandancia de Sevilla, todo ello bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla.

La operación finalizó con la detención de siete personas puestas a disposición de la Autoridad judicial competente, decretando el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza de cinco de los detenidos. EFE

