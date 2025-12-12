Bartzokas: "Nos ha faltado espíritu de lucha, concentración y seguir el plan de partido"

Barcelona, 12 dic (EFE).- El entrenador del Olympiacos, Georgios Bartzokas, lamentó este viernes que a su equipo le faltó "espíritu de lucha, concentración y seguir el plan de partido" en la contundente derrota ante el Barça (98-85).

"Hemos fallado en todos los aspectos que teníamos previstos en nuestro plan de partido. Fallamos en defensa, en la protección del balón y, sobre todo, en el rebote defensivo. Esto refleja el espíritu de lucha que nos faltó, la concentración que no mantuvimos y la incapacidad de seguir el plan de partido", subrayó el técnico griego en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Bartzokas reconoció que el tercer cuarto, que el conjunto azulgrana rompió con un parcial de 30-17, marcado por las "malas decisiones en defensa" y cinco pérdidas consecutivas que permitieron al Barça anotar diez puntos en un minuto, fue lo que les hizo "imposible competir".

El preparador heleno también elogió la nueva versión del Barça, que desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo acumula cinco victorias en seis partidos, y al que definió como un equipo "con mucho talento" que, además de ganar, juega "mejor" y con más confianza.

"El Barça es un equipo con mucho talento y experiencia. Con jugadores como Kevin Punter o Will Clyburn, que eran nuestros principales objetivos defensivos. Si no los detienes y les permites jugar como hoy, no tienes ninguna posibilidad de ganar", concluyó.

