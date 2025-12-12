Armengol confiesa que los ciudadanos que visitan el Congreso lo que más piden es que los políticos no "peleen tanto"

Durante las jornadas en las que la Cámara Baja abrió sus puertas al público, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha relatado que entre las principales demandas de los asistentes predominó la solicitud de que disminuyan las confrontaciones entre representantes políticos. Según informó Europa Press, durante la bienvenida a los primeros grupos de visitantes, Armengol subrayó que muchas personas expresaron de manera reiterada su deseo de que los parlamentarios reduzcan las disputas dentro del hemiciclo.

La apertura al público comenzó a las 09:30 horas con la tradicional apertura de la Puerta de los Leones, ocasión en la que Armengol estuvo acompañada por la mayoría de los miembros de la Mesa del Congreso, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y diputados de distintas formaciones, como el Partido Popular, el Partido Socialista y Sumar. Posteriormente, participaron en los actos varios miembros de Vox, quienes saludaron a los visitantes fuera del acceso principal, señalando a Europa Press que decidieron no coincidir "con la mafia del Gobierno".

De acuerdo con Europa Press, los asistentes a la jornada pudieron conversar con diputados en el Salón de Pasos Perdidos y tomarse fotografías, especialmente con la presidenta Armengol. En ese contexto, la presidenta manifestó a los medios que recibir a la ciudadanía en el edificio es un motivo de satisfacción, y destacó la decisión tomada en su mandato de ampliar a dos los encuentros de Puertas Abiertas al año, en junio y diciembre. Armengol explicó que la medida responde al elevado interés por conocer el funcionamiento de la Cámara y a la expectación que genera el acceso a la sede parlamentaria.

El medio Europa Press detalló que la convocatoria de diciembre representa el cierre de los actos conmemorativos por el cuadragésimo aniversario de la Constitución Española de 1978. Además, este año coincide con la celebración de los 40 años desde la integración de España en la Unión Europea, acontecimiento recordado a través de una exposición en la Sala Constitucional, uno de los espacios más relevantes del Congreso. Los visitantes también tienen la posibilidad de acceder a una exhibición dedicada a Gregorio Peces Barba, uno de los redactores de la Carta Magna, instalada en el vestíbulo de la sala Ernest Lluch. A su vez, las jornadas de Puertas Abiertas de junio rememoran las primeras elecciones democráticas posteriores a la dictadura de Francisco Franco, lo que, en palabras de Armengol recogidas por Europa Press, recuerda que la democracia fue fruto de continuos esfuerzos y que merece protección diaria.

Tras la llegada de los primeros grupos, Armengol expresó ante los periodistas que los ciudadanos suelen dirigirse a los representantes políticos pidiéndoles estar "a la altura de las circunstancias" y solicitando, en términos reiterados, una disminución de los enfrentamientos parlamentarios. Según declaraciones de la propia presidenta, la frase "que dejemos de pelear tanto" se repite de manera habitual entre quienes visitan la Cámara, aunque también reciben muestras de reconocimiento y comentarios positivos sobre el funcionamiento de la institución. Así lo consignó Europa Press en su cobertura sobre la apertura del Parlamento.

La actividad de Puertas Abiertas se instauró en la Cámara Baja en 1997, por iniciativa del entonces presidente Federico Trillo-Figueroa, para celebrar el aniversario de la Constitución. Posteriormente, el socialista Manuel Marín amplió la actividad a una jornada más en junio, con el propósito de rememorar los comicios del 15 de junio de 1977, que constituyeron las primeras elecciones democráticas que dieron paso a las Cortes Constituyentes. De acuerdo con Europa Press, Armengol retomó dicha doble convocatoria, sumando este año la cuarta edición en junio y la segunda bajo su liderazgo, alcanzando un total de cinco ocasiones si se incluyen también las ediciones de diciembre durante esta legislatura.

El acceso de la ciudadanía al Congreso durante las jornadas permite no solo conocer el patrimonio arquitectónico e histórico del edificio, sino también entrar en contacto directo con los representantes políticos, establecer conversaciones informales y obtener una perspectiva más cercana de la labor parlamentaria. Como informó Europa Press, estas iniciativas también sirven para difundir los hitos principales de la historia democrática de España y resaltar el valor de la participación ciudadana en la vida pública.

Según Europa Press, la presidenta del Congreso recordó durante la jornada que "la democracia no ha caído del cielo" sino que fue el resultado de un esfuerzo prolongado, y advirtió sobre la necesidad de seguir luchando de manera colectiva para proteger los derechos y las libertades, dado que "los derechos no son para siempre, sino que se pueden perder". Además, Armengol señaló que este tipo de actividades contribuyen a mantener vivo ese espíritu de unión y diálogo necesario para el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Los actos conmemorativos y las exposiciones organizadas en el marco de la apertura de puertas complementan la experiencia de los visitantes, quienes se encuentran con espacios emblemáticos como la Sala Constitucional y la sala Ernest Lluch, así como con una parte importante de la historia política reciente de España. Tal como describió Europa Press, las jornadas permiten poner en valor tanto la trayectoria de figuras como Gregorio Peces Barba como los procesos de integración europea y transición democrática vividos por el país.

A lo largo de estas jornadas, los encuentros informales entre diputados y ciudadanía generan instancias de diálogo en las que se intercambian opiniones sobre la actualidad política, las funciones del Parlamento y las preocupaciones de la sociedad, siendo la petición de mayor concordia entre representantes públicos una de las demandas más presentes, de acuerdo con lo relatado por Armengol y difundido por Europa Press.